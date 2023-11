Brousíme poslední detaily konference PPE do diamantového lesku

Už 21. listopadu se v kalendáři každého podnikového ekologa rozsvítí hlavní událost roku – 8. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Na účastníky čeká nabitý program plný praktických příkladů, legislativních novinek a inovačních námětů. Přijďte i vy a sledujte, jak se měníte z pasivních posluchačů v aktivní tvůrce konceptu udržitelné budoucnosti.

Připravte se na dynamické dopoledne, ve kterém vám odborníci na chemikálie a obalovou problematiku odkryjí zákoutí nových zákonů a předpisů. Nenechte se však zmást; není to jen o paragrafech. Hlavní snahou našich lektorů je nabídnout vám nový, svěží pohled na danou problematiku a možnost rozšíření vašich obzorů.

Odpoledne pak rozsvítíme reflektory na téma, které rezonuje ve světě byznysu jako žádné jiné – ESG reporting a uhlíková stopa. Proč čekat, až to bude požadavek, když to může být vaše eso v rukávu již dnes? Transparentnost a odpovědnost jsou novodobé měřítka úspěchu, a my vám ukážeme, jak je proměnit v realitu.

A abyste neodešli jen s plnou hlavou informací, vyhraďte si čas i pro panelovou diskusi. Ptejte se, sdílejte, diskutujte. Vaše zvídavost a ochota k dialogu jsou klíčem k inovacím a společně nás posouvají kupředu k udržitelnější budoucnosti.

Těšíme se na vaši účast a vzájemnou interakci.