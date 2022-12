Britský startup nasazuje do boje proti klimatickým změnám řasy, které pěstuje v poušti

Společnost tvrdí, že na jednotku plochy dokáže zachytit tolik uhlíku, co deštný prales.

Boj proti klimatickým změnám nemusí probíhat pouze prostřednictívm odklonu od fosilních paliv a odstraněním dalších emisí. Další možností je zachycení CO2 ze vzduchu. Podle zprávy IPCC je odstraňování uhlíku, a to nejen za pomoci technologií, ale i přírodními cestami, jako je sázení stromů, zásadní a bude nutné jej masivně navýšit, aby svět měl ještě nějakou šanci omezit globální oteplování.

Řasy zachycují uhlík

V nehostinné saharské poušti podél marockého pobřeží a více než 300 mil od nejbližšího města se uprostřed písku nachází zelený rybník. Jde o testovací místo společnosti Brilliant Planet, londýnského startupu, který plánuje pěstovat obrovské množství řas v pouštích po celém světě a zachycovat uhlík.

„Na jednotku plochy můžeme fixovat tolik uhlíku – nebo i více, záleží na tom, kde se zrovna nacházíme – jako deštný prales,“ říká Raffael Jovine, spoluzakladatel a hlavní vědec společnosti Brilliant Planet. „Rozdíl je v tom, že když strom v deštném pralese spadne, vrátí 97 % uhlíku zpět do atmosféry, zatímco my ho můžeme celý sekvestrovat," dodává.

Produkce se na testovacím místě kolísá, protože společnost provádí různé zkoušky. Očekávají ale, že když postaví první továrnu v komerčním měřítku o rozloze 1 000 akrů, dokáží v ní odstranit 40 000 tun CO2 ročně, což je zhruba ekvivalent emisí vznikajících při použití 92 000 barelů ropy. Systém by hypoteticky dokázal odstranit 2 gigatuny CO2 ročně, pokud by se navýšila plocha na celou dostupnou poušť na pobřeží.

Do zařízení společnost čerpá mořskou vodu z nedalekého pobřeží, přitom využívá toho, že voda je plná živin, které řasy potřebují k růstu, i CO2. Za posledních několik desetiletí oceán pohltil desítky miliard tun emisí CO2. Voda protéká řadou nádob a jezírek. Řasy v systému rostou a zachycují uhlík. Když jsou řasy připraveny ke sklizení, což je proces, trvající 18 až 30 dní, odfiltrují se z vody, která se vrátí do oceánu. Proces vodu rovněž odkyseluje a tím pomáhá řešit další problém způsobený klimatickými změnami. Poté se řasy vysuší a zahrabou do písku, kde může být zachycený uhlík trvale uložen.

Jiný a levnější přístup