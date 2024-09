Automobilový průmysl chce odložit cíle na snížení CO2. Evropská komise to odmítá

Evropská komise tento týden odmítla výzvu výrobců automobilů, ve které požadovali odložit cíle pro rok 2025 na snížení emisí CO2. Podle Komise měl automobilový sektor dost času na to se připravit.

Nařízení EU předpisuje, aby v příštím roce došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého u nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel o 15 % ve srovnání s úrovní z roku 2021. Pakliže se výrobcům nepodaří splnit stanovené emise, hrozí jim, že budou muset platit vysoké pokuty v miliardách eur.

Pesimistické scénáře

Evropský automobilový průmysl v neoficiálních zprávách požaduje odložení pravidel pro rok 2025 o dva roky. „Evropský automobilový průmysl investoval miliardy do elektrifikace, aby mohl vozidla uvést na trh, ale další nezbytné věci pro tento přechod nejsou k dispozici a dochází k narušení konkurenceschopnosti EU. Kvůli tomu bude přechod na nulové emise velmi náročný a narůstají obavy, zda bude možné splnit cíle na snížení emisí CO2 pro lehká užitková vozidla do roku 2025,“uvádí Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA).

V současné době významně klesla poptávka po elektromobilech. Koncern Volkswagen, který je největším evropským výrobcem automobilů, se kvůli tomu dostal do krize a zvažuje masivní propouštění zaměstnanců. Právě před takovými důsledky průmysl varuje a uvádí, že výrobci budou muset přikročit k tomu, že omezí výrobu, aby se vyhnuli miliardovým pokutám. To by mohlo ohrozit miliony pracovních míst.

Podle asociace navíc v Evropě stále chybí klíčové podmínky pro to, aby se na trhu mohly masově rozšířit automobily s nulovými emisemi, jako je dobíjecí infrastruktura a infrastruktura pro vodík, dále postrádají konkurenční výrobní prostředí, dostupnou zelenou energii, nákupní a daňové pobídky a bezpečné dodávky surovin, vodíku a baterií.

Času bylo dost

Dvouletý odklad nicméně Evropská komise odmítá. Tim McPhie, mluvčí Komise pro opatření v oblasti klimatu, pro portál Euractiv uvedl, že cíl vyžaduje i umožňuje, aby výrobci vypracovali komplexní strategii pro dodržování předpisů. „Průmysl měl poměrně dost času, aby se na tuto další fázi přechodu připravil,“ říká.

Připomenul také, že cíl pro rok 2025 se nezměnil ani během poslední revize norem oxidu uhličitého, která v minulém roce fakticky zakázala prodeje nových benzinových a naftových automobilů od roku 2035.

Podle neoficiálního dokumentu by se musel podíl elektromobilů na trhu zvýšit na 20 - 22 %, aby bylo možné dosáhnout cíle pro rok 2025 ve výši přibližně 95 g CO2 na kilometr. Nicméně v současnosti stagnuje využívání plně elektrických vozů pod 15 %.

Italská premiérka Giorgia Meloniová ve středu označila zákaz nových motorů na fosilní paliva od roku 2035 za „sebedestruktivní“ politiku a slíbila, že bude usilovat o to, aby Brusel rozhodnutí „napravil“. Přechod evropského trhu s novými lehkými vozidly na elektrický pohon během deseti let je podle ní „nepříliš chytrou strategií“.