5 věcí, o kterých jste možná netušili, že je lze recyklovat

Konec léta je tu a přichází čas připravit se na další sezónu. Jako „přestupový“ rituál skvěle poslouží důkladný podzimní úklid. Ten má navíc dle odborníků pozitivní vliv na zdraví i psychickou pohodu. Vyplatí se však při něm myslet i na zdraví planety. Víte, co všechno už dnes jde recyklovat? A třeba u takového elektroodpadu je jeho odevzdání k recyklaci opravdu snadné.

Vedle jarního a předvánočního úklidu se čím dál více lidí pouští i do úklidu podzimního. A odborníci se shodují, že více důkladnějších úklidů v roce přináší řadu benefitů. Za prvé je pečlivý sezónní úklid, při němž svůj domov nejen vyčistíte, ale ideálně i odlehčíte o řadu nepotřebných věcí, určitým rituálem, který vám pomůže dát sbohem létu a naladit se na „semifinále“ roku.

Za druhé je potřeba se s postupným odchodem teplých měsíců vhodné připravit na období častějších nemocí – a hloubkový úklid je dobrou prevencí. Proč? Tak například bytový textil je opravdovým inkubátorem bakterií a roztočů a sběračem prachu a dalších alergenů, kterých se před zimou vyplatí zbavit. Stejně tak je dle odborníků zdraví prospěšné domovu odlehčit od nahromaděných věcí. Zaneřáděný domov totiž často způsobuje stres a úzkost, naopak čistý a organizovaný prostor napomáhá produktivitě a zlepšuje náladu.

„Pokud se do podzimního úklidu pustíte, určitě narazíte na celou řadu nejrůznějších věcí, kterých se budete chtít zbavit. Myslete při tom na životní prostředí a než něco odnesete do popelnice na komunální odpad, věnujte chvilku svého času zjišťování, zda byste se dané věci nemohli zbavit ekologičtěji,“ radí Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která zajišťuje šetrný svoz a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Odpad je totiž velkým tématem současnosti a čím dál více společností či organizací se zaměřuje na recyklaci předmětů, u kterých by vás to možná ani nenapadlo. Podívejte se na pár příkladů:

1. Zubní protézy

Doma se vám jich patrně mnoho zbytečných neválí, ale pokud ano, brzy možná budou ceněným materiálem pro druhotné suroviny. Už dnes se recyklují například v Japonsku. Mnohdy totiž obsahují cenné drahé kovy jako zlato, stříbro či paladium.

2. Voskovky

Jsou malé, ale po celém světě se jich každý rok vyhodí desítky až stovky tun. A protože se přirozeně nerozkládají, na skládkách představují docela problém. Ve Spojených státech proto funguje dokonce několik organizací, které se na sběr nepotřebných a odpadních voskovek specializují. Oblíbené dětské výtvarné pomůcky jsou následně roztaveny a proměněny ve voskovky nové. Ty pak putují nejčastěji do dětských nemocnic, aby dál sloužily dětem.

3. Punčochy

Klasický kousek dámské garderoby není zrovna synonymem trvanlivosti a často končí v koši po pár nošeních. Vzhledem k tomu, že jsou nejčastěji vyrobeny z nylonu a elastanu, trvá jejich přirozený rozklad několik staletí. Čím dál více výrobců se tak zaměřuje na zpětný odběr, kdy jim lidé mohou nepotřebné silonky jednoduše poslat poštou. A vznikají i specializované recyklační firmy.

4. Záchodové mísy

Záchodové mísy se běžně vyrábějí z keramiky, betonu nebo plastu, což jsou všechno materiály, jejichž recyklace je poměrně jednoduchá a rozšířená. Jednoduše je tedy lze odvézt do sběrného dvora, kde se o ně postarají podobně jako o stavební odpad.

5. CD a DVD

CD i DVD disky jsou složeny z několika různých materiálů, jako je plast, hliník a další kovy a látky, které ještě mohou posloužit, přestože těmto mediálním nosičům i kvůli streamovacím službám zvoní hrana. Jejich recyklace je složitější, avšak řadu let už běžně prováděná, proto CD a DVD rozhodně nepatří do směsného odpadu. Kam tedy vlastně s nimi? Odevzdat je můžete do nádob a kontejnerů na drobná odpadní elektrozařízení.

Na staré a vysloužilé elektro při podzimním úklidu jistě narazíte také. Nebojte se jej zbavit, lze to totiž udělat velmi jednoduše: můžete si ho nechat odvézt přímo od svého domu. „Pokud se lidem podaří nashromáždit více než deset kilogramů elektroodpadu, mohou si jeho bezplatný svoz objednat online, a to díky naší službě Buď líný,“ uvádí Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru odpadních elektrozařízení v ČR.

Poradit se ohledně toho, jak správně naložit se starým elektrem a bateriemi, mohou lidé také na bezplatné lince Chytré recyklace na telefonu 800 976 679, případně mohou informace hledat na webových stránkách chytrarecyklace.cz.