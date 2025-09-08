Zprávy o trhu EU ETS: 8. 9. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €76.40 ± €0.30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €72,82
- 30denní průměr (DMA30): €72,56
- 50denní průměr (DMA50): €71,83
- 100denní průměr (DMA100): €71,52
- 200denní průměr (DMA200): €71,95
Faktory pro sledování na tento týden:
Aukční nabídka:
Tento týden bude na primární trh nabídnuto 11,495 milionu EUA, což představuje pokles o 15,8 % oproti minulému týdnu z důvodu absence dvoutýdenní polské aukce.
Předpověď počasí:
Prognózy pro severozápadní Evropu ukazují na mírně nadprůměrné teploty a vyšší rychlosti větru. Ve střední Evropě se očekává podobný vývoj, avšak rychlost větru zde zůstává nižší než sezónní průměr.
Ekonomický výhled:
Francouzská průmyslová data v úterý ukazují na pokles o -1,4 %, čímž se obrací silný růst z minulého měsíce. Ve středu následuje Itálie, kde se očekává mírný nárůst o 0,3 %, což signalizuje stabilní, ale utlumenou dynamiku. Hlavním bodem týdne však bude čtvrteční zasedání ECB. Refinanční sazba by měla zůstat na úrovni 2,15 %, avšak prohlášení k měnové politice a tisková konference ECB budou pozorně sledovány kvůli vodítkům ohledně inflace, růstu a budoucích kroků politiky.
Výroba z fosilních paliv:
Měsíční clean dark spread (CDS) klesl o 31 % na -14,3 €/MWh, zatímco clean spark spread (CSS) se propadl o 39 % na -10,1 €/MWh. Dále na horizontu klesl roční CDS o 4 % na -18,2 €/MWh a CSS o 2 % na -11,9 €/MWh. Pozoruhodné je, že spready plynu zůstávají méně negativní než u uhlí, což signalizuje přechod k plynu – méně emisně náročné variantě.
Výhled:
Podpora ze strany poptávky po chlazení nyní pravděpodobně slábne, zejména protože očekávané nadprůměrné rychlosti větru omezí výrobu z fosilních zdrojů, především v severozápadní Evropě.
Krátkodobou podporu tak mohou případně zajistit jen marginální compliance nákupy a spekulativní hráči – v závislosti na tom, zda ještě mají prostor pro navyšování pozic. Data o pozicích obchodníků potvrdila, že fondy v týdnu končícím 29. srpna své pozice navyšovaly, a další růst jejich expozice se zdá pravděpodobný i v nadcházející zprávě.
S ohledem na několik zbývajících týdnů do compliance deadlinů očekáváme v příštím týdnu možnou krátkodobou korekci. Klíčovou roli při řízení trhu budou hrát technické indikátory – podle našeho názoru by RSI na úrovni 65 a skutečnost, že prosincový kontrakt 2025 se nachází blízko svého regionálního maxima, mohly poslat trh do strany až mírně medvědím směrem.
Co se stalo v minulém týdnu:
Po týdnech obchodování v úzkém rozpětí EUA konečně prorazila výše, když se obchodníci vrátili z letní pauzy. Referenční kontrakt EUA Dec25 uzavřel na €76,04, což představuje nárůst o 4,2 % oproti předchozímu týdnu. Aktivita prudce vzrostla – za týden se zobchodovalo 144,5 milionu EUA, tedy o 40 % více než v předchozím týdnu – při volatilitě v rozpětí €3,47.
Energetické Mix rovněž posílil – TTF M+1 vzrostl o 1,1 % na 32 €/MWh, zatímco kontrakt německé elektřiny přidal 0,3 % a uzavřel na 87,5 €/MWh.
Commitment of Traders data ukázala výraznou změnu v pozicích fondů. V týdnu končícím 29. srpna fondy navýšily čisté long pozice o 5,95 milionu EUA, čímž se celkový objem zvýšil na 31,75 milionu EUA – nejvyšší úroveň od konce března. Tento pohyb zahrnoval otevření 4,25 milionu nových long pozic a uzavření 1,7 milionu shortů. U plynu data ukázala již sedmý týden po sobě snižování čistých long pozic, což naznačuje méně býčí výhled pro plyn.
Znepokojující data z USA: Růst zaměstnanosti v USA v srpnu téměř zastavil, když přibylo jen 22 tisíc pracovních míst oproti očekávaným 75 tisícům. Nezaměstnanost vzrostla na 4,3 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2021. Slabá data posílila sázky na to, že Fed tento měsíc sníží sazby.
Komentáře