Zprávy o trhu EU ETS: 2. 9. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €74,20 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €72.00
- 30denní průměr (DMA30): €71.73
- 50denní průměr (DMA50): €71,40
- 100denní průměr (DMA100): €71,07
- 200denní průměr (DMA200): €71,86
Faktory pro sledování na tento týden
Aukční nabídka:
Primární nabídka se tento týden zvýší o 2,3 milionu emisních povolenek EUA na 13,7 milionu EUA, a to díky čtrnáctidenní polské aukci ve středu a vstupu v platnost nového aukčního kalendáře, který byl zveřejněn na konci července.
Předpověď počasí:
V Evropě se očekává, že v příštích dvou týdnech zůstanou teploty vyšší než obvykle, přičemž nezvykle vysoké hodnoty se předpokládají zejména v Řecku, Itálii a také ve střední Evropě včetně Polska. V severozápadní Evropě se teploty udrží mírně nad průměrem, zatímco ve Španělsku a Francii se očekává vývoj kolem sezónní normy. Produkce větrné energie v Německu by měla na začátku týdne zůstat mírně nadprůměrná, než ke konci týdne klesne pod sezónní úroveň. Mezitím Francie vydala na začátku týdne varování před bouřkami a záplavami v jižních regionech.
Ekonomický výhled:
Mezi klíčové události tohoto týdne patří předběžný index CPI za srpen v eurozóně, jehož zveřejnění je naplánováno na středu. Očekává se, že poskytne náhled do inflačních trendů a může ovlivnit očekávání ohledně politiky ECB, zejména poté, co nedávná data ukázala zpomalení inflace na 2,2 % v srpnu. Kromě toho budou ve středu zveřejněny také předběžné údaje o CPI a nezaměstnanosti v Německu, které nabídnou hlubší pohled na ekonomické zdraví EU, přičemž prognózy naznačují stabilní nezaměstnanost na úrovni 6,0 %.
Mezi další významné události v EU patří údaje PMI a maloobchodní tržby, které mohou dále ovlivnit očekávání ohledně hospodářského růstu a měnové politiky. Na americké straně bude nejvýznamnější událostí páteční (5. září 2025) zpráva o zaměstnanosti, která by mohla ovlivnit globální trhy, pokud by naznačila změny v politice Federálního rezervního systému (FED), zejména po nedávných uklidňujících komentářích předsedy Fedu Jeroma Powella. Nakonec se objevují spekulace, že tento týden Bílý dům oznámí přechod na stablecoiny.
Výroba z fosilních paliv:
Marže z fosilních zdrojů zůstaly záporné, ale během týdne se zlepšily. Měsíční forwardový čistý dark spread a čistý spark spread uzavřely přibližně na -10,9 €/MWh a -7,2 €/MWh. U ročních kontraktů skončil čistý dark spread okolo -17,54 €/MWh a čistý spark spread přibližně na -11,7 €/MWh.
Výhled:
Objemy se tento týden budou postupně vracet, protože většina obchodníků má již po dovolených. Protože sezóna klimatizací už skončila a předpovědi počasí na zimu zatím nejsou spolehlivé, budou trhy hledat směr jinde. Pokud nedojde k geopolitickým událostem, budou pro ceny EUA pravděpodobně rozhodující akciové trhy a vývoj cen plynu. Nedávné posílení na TTF se v EUAs odrazilo a dokonce bylo překonáno, zatímco v obdobích oslabení TTF vykazovaly EUAs spíše stabilitu nebo rostly.
Co se stalo v minulém týdnu
EUA Dec25 mezitýdně posílil o 0,6 % a uzavřel na 72,99 €/EUA, podpořen pevnějšími fundamenty. Likvidita zůstala víceméně stejná – na hlavním kontraktu se zobchodovalo 103,3 milionu povolenek, což je o 1 % méně než v předchozím týdnu. Pohyb se však odehrál v úzkém volatilním rozpětí 1,7 €, což ukazuje na omezenou cenovou dynamiku navzdory převládajícímu růstovému tónu.
Energetické mixy se minulý týden vyvíjely smíšeně. Navzdory plánované údržbě v Norsku, klíčovém dodavateli plynu pro EU, měsíční kontrakt na plyn mezitýdně klesl o 5,2 % na 31,7 €/MWh, zatímco německá elektřina vzrostla o 1,6 % na 88,1 €/MWh.
Fondy V týdnu končícím 22. srpna 2025 zvýšily investiční fondy na trhu s emisními povolenkami EU (EUA) své čisté dlouhé pozice o 27,7 %. Dlouhé pozice vzrostly o 5,9 % na 63,6 milionu kontraktů, zatímco krátké pozice klesly o 5,1 % na 37,8 milionu kontraktů. Čistá pozice tak dosáhla 25,8 milionu kontraktů.
