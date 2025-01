Zapojení mladých lidí do energetické transformace

Evropská komise klade důraz na zapojení mladých lidí do tvorby politik, zejména v oblasti energetické transformace. Podle průzkumu Eurobarometru 67 % mladých lidí vnímá dopady kroků EU na jejich každodenní život. Komisař pro energetiku a bydlení Dan Jørgensen proto v únoru 2025 v Bruselu uspořádá první dialog s mládeží, aby podpořil jejich aktivní účast na diskuzích a rozhodovacích procesech.

Program „Mladí energetičtí ambasadoři“, který byl zahájen v roce 2023, umožňuje 30 vybraným mladým lidem z energetického sektoru přispět k formování politiky a šíření povědomí o čisté energetice mezi svými vrstevníky.

Evropská komise zároveň usiluje o zajištění vzdělávacích příležitostí a rozvoj dovedností potřebných pro práci v rychle rostoucích odvětvích, jako je větrná a solární energie. Očekává se, že do roku 2030 vznikne v EU energetickém sektoru až 3,5 milionu nových pracovních míst. Kampaň „Back to School“, zapojení do Evropského týdne udržitelné energie a další vzdělávací zdroje, jako je EU Academy, pomáhají přiblížit energetická témata studentům. Přihlášky do programu „Mladí energetičtí ambasadoři“ pro rok 2025 budou otevřeny od 28. ledna.