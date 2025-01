Zajistit kontejnery na textil je pro mnohé obce problém, upozorňuje SMS ČR

Aby textil nekončil na skládkách, mají obce od Nového roku povinnost zajistit jeho třídění. Má to ale háček. Řada z nich stále ještě nemá sběrné místo nebo kontejner, a zejména těm nejmenším se třídění značně prodraží.

Sdružení místních samospráv ČR na to upozornilo mimo jiné i na nedávném jednání pracovní skupiny na Ministerstvu životního prostředí.

Na sběr textilu doplatí samosprávy

Od 1.ledna by měl stát kontejner na textil v každé obci. Podle MŽP v současné době odděleně sbírá textil 63 % obcí, ovšem do charitních kontejnerů, tedy obvykle v režimu předcházení vzniku odpadů, nikoliv v režimu odpadů. Nemohou je tedy vykázat jako třídicí složku. Zajistit tuto službu bude pro mnohé obce problém zejména vzhledem k absenci zpracovatelských zařízení. SMS ČR v této souvislosti navrhuje, aby se do obecní evidence mohl započítávat veškerý sbíraný textil, což se bohužel na MŽP nesetkalo s pozitivní odezvou.

SMS ČR se účastní jednání o rozšířené odpovědnosti výrobců textilu a obuvi

Zástupkyně SMS ČR se v úterý 12. prosince zúčastnila prvního jednání pracovní skupiny na Ministerstvu životního prostředí, která se zabývá možností zavedení rozšířené odpovědnosti výrobců (Extended Producer Responsibility – dále zkráceně EPR), jež se má dle legislativy EU nově týkat textilu a obuvi. Systém spočívá v tom, že výrobce nese odpovědnost od procesu výroby až do fáze, kdy se z výrobku stane odpad.

Směrnice o odpadech by měla být přijata v polovině nového roku

Česká i evropská legislativa již sice obsahuje povinnost od 1. ledna odděleně sbírat textilní odpad, zatím ale stále není stanovena EPR, a tedy ani případná refundace nákladů a osvětové aktivity pro danou oblast. V rámci revize směrnice o odpadech nyní probíhá debata o možnosti zavedení nového harmonizovaného systému napříč Evropou. Povinnosti by se měly týkat oděvů a oděvních doplňků, přikrývek a plédů, ložního prádla, stolního prádla, bytových textilií, klobouků, obuvi, kožených doplňků atd. Přijetí směrnice se předpokládá v polovině roku 2025.

Během diskuse řešila pracovní skupina například i téma hustoty sběrné sítě s tím, že kromě systémů by se v budoucnu mohl textil odevzdávat přímo do obchodů, kde se prodává. O tom, ale i o dalším nastavení systému se bude jednat v následujících měsících.