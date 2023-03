Z pěti krajů má letos nejlepší mladé chemiky Vysočina

16. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná své vítěze. Ve všech soutěžních kategoriích obsadily první místa základní školy z Kraje Vysočina.

Soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností. Pro žákovské týmy se uskutečnila také soutěž projektů. Celkem se klání zúčastnilo rekordních 7 000žáků devátých tříd ze 195 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Záštitu nad 16. ročníkem soutěže převzal člen Rady Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 22. března 2023 v pardubickém ABC klubu a mělo charakter společenské události. Ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček a významní hosté z řad partnerů soutěže pogratulovali žákům i učitelům k dosaženým úspěchům a poté jim předali hodnotné ceny. Oceněni byli soutěžící ve čtyřech kategoriích.

V nejprestižnější kategorii jednotlivců zvítězila Anežka Lexová ze ZŠ Polná. „První místo je pro mě obrovským překvapením, vůbec jsem s ním nepočítala. Ráda bych proto poděkovala paní učitelce Martině Nečadové, která mě na soutěž skvěle připravila, hlavně na její praktickou část, kde jsem si nebyla moc jistá. Kromě chemie mě baví i fyzika a dějepis, takže ještě nevím, čemu se jednou budu věnovat. Momentálně mě čekají přijímačky na jihlavské gymnázium,“ prozradila nejlepší mladá chemička, která vyhrála tablet od společnosti Synthesia. Cenu jí předal generální ředitel Synthesie Josef Liška.

Na druhé příčce se umístil Lukáš Sedláček z pardubické ZŠ Polabiny 3, který si odnesl chytrý telefon od společnosti Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto. Třetí místo obsadila Tereza Salátová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou a odměnou jí byla outdoorová kamera. Oceněno bylo všech 29 finalistů. Sedm nejúspěšnějších žáků postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 13. června 2023 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Soutěž o nejlepší projekt na téma „Chemie a energie“ přinesla celou řadu zajímavých nápadů z oblasti využití alternativních a obnovitelných zdrojů. Vítězný projekt s názvem Energie, která nás zachrání vytvořili žáci ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. Jejich práce byla zaměřena na fungování bioplynky a vynikala nejen hlubokou znalostí studované problematiky, ale i nápaditou formou prezentace a skvělými komunikačními dovednostmi.

„Téma si vybrali žáci sami a sami si domluvili i exkurzi v blízké bioplynce, kde načerpali potřebné informace. Já jsem jim byla odborným poradcem a mentorem. Všichni členové týmu pracovali s velkým zápalem a nadšením, takže mě moc těší, že naše snaha byla korunována vítězstvím,“ uvedla Marie Skálová, jejíž tým vyhrál přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner. Cenu jim předal vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

Druhé místo obsadila ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí a odnesla si kolekci laboratorního skla od společnosti Kavalierglass. Na třetí příčce se umístila ZŠ Hálkova Humpolec, která získala automatickou pipetu a sadu plastových pipet od společnosti Eppendorf. Hodnotnými cenami bylo odměněno všech jedenáct zúčastněných týmů.

V soutěži o nejlepšího učitele se královnou pedagogů stala Marie Skálová z havlíčkobrodské ZŠ Wolkerova, která získala poukaz odborového svazu Synthesia na víkendový pobyt v rekreačním středisku Seč. Cenu jí předal proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Kalenda. Druhé místo obsadila Monika Hrabánková ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3 a třetí pozici vybojovala Eva Spilková ze ZŠ Masarykova Polička. Oceněno bylo pět nejúspěšnějších pedagogů, kteří si kromě dárkových balíčků od partnerů soutěže odnesli i platební karty v hodnotě 1 500 Kč od společnosti Kyocera AVX Lanškroun.

Soutěž o nejlepší školu přinesla stejné výsledky jako kategorie učitelů. Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, po níž následovala pardubická ZŠ Polabiny 3 a Masarykova ZŠ Polička.

V rámci slavnostního předávání cen byla udělena i zvláštní ocenění. Čestné uznání za mimořádné zásluhy v oblasti podpory technického vzdělávání získala společnost Cerea v zastoupení personální ředitelky Lenky Mrákotové. Stejné ocenění obdržela i společnost Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto, za niž čestné uznání převzala vedoucí personálního úseku Simona Zrůstová.

Slavnostní odpoledne zpříjemňoval pestrý doprovodný program. Pohybové studio Hroch předvedlo působivé taneční vystoupení juniorů, herci improvizačního divadla Paleťáci se představili vtipnými scénkami z chemického prostředí, nechyběly ani ukázky efektních pokusů v podání studentů SPŠCH. Návštěvníkům byl k dispozici také kosmetický salon, kde mohli experimentovat se svým zevnějškem.

„Soutěž Mladý chemik je po dvouletém covidovém útlumu opět v nejlepší kondici a těší se rekordní účasti. Rádi bychom proto poděkovali všem žákům a učitelům, kteří se nad rámec svých povinností do klání zapojili a dosáhli vynikajících výsledků. Věřím, že pro mnohé z nich se chemie stane nejen koníčkem, ale i studijním a pracovním oborem. Velký dík patří také partnerům soutěže, bez jejichž stabilní podpory by nebylo možné tak rozsáhlý a stále rostoucí projekt realizovat. A v neposlední řadě je třeba poděkovat i agentuře Czech marketing, pod jejíž organizační taktovkou Mladý chemik vyrostl z původně malých regionálních poměrů do podoby prestižní a vyhledávané akce celostátního dosahu,“ uzavřel ředitel SPŠCH Jan Ptáček.

Více informací na www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz