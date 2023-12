Výbor pozastavil debatu nad Lex Bečva

Sněmovní zemědělský výbor tento týden projednával novelu zákona o vodách, která v reakci na události na řece Bečva legislativně ošetřuje havárie na vodních tocích. Rozprava byla přerušena a výbor se k ní vrátí na začátku příštího roku.

Preventivní opatření

Na 30. schůzi projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Novelu vodního zákona, jehož příprava se začala realizovat po havárii na řece Bečva, představil Jiří Lehejček, náměstek člena vlády za Ministerstvo životního prostředí.

Cílem návrhu je nastavení takových mechanizmů, aby když selžou preventivní prvky ochrany, bylo možné řešit havárie efektivně. „Proto se navrhuje zavést povinnost kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod, a to podle kvalitativního složení. Jedná se tedy o preventivní záležitost, která by měla sloužit primárně znečišťovatelům,“ vysvětluje Lehejček.

Povinnost bude znečišťovatelům, kteří vypouštějí zvlášť nebezpečné závadné látky, prioritní nebezpečné látky nebo vybrané nebezpečné závadné a závadné látky do povrchových vod, ukládat vodoprávní úřad. Účinnost novely je odložena o dva roky, aby se nejen znečišťovatelé, ale i krajské úřady stihli na novou povinnost připravit.

Dále novela zavádí tzv. registr výpustí ze zdrojů znečištění. I ten ministerstvo pokládá za důležité preventivní opatření. „Povede k elektronické evidenci všech výpustí ze zdrojů znečištění do povrchových vod,“ doplňuje Jiří Lehejček. Registr, který by mělo spravovat Ministerstvo životního prostředí, by při řešení havárií měl sloužit k tomu, že dojde k zefektivnění a zrychlení řešení havárií. Údaje o výpustích budou do registru průběžně vkládat vodoprávní úřady, přičemž identifikaci výpustí v první fázi pořídí správci povodí.

V případě ohlašovacích povinností se první subjektem, kterému se má ohlašovat, stává Hasičský záchranný sbor České republiky a ten bude dále informovat vodoprávní úřady, správce povodí, Českou inspekci životního prostředí a policii. „Došlo k upřesnění, takže by nemělo docházet k nejistotám o tom, kdo, co, kdy a jak,“ vysvětluje Lehejček. I řízení záchranných a likvidačních prací bude příslušet Hasičskému záchrannému sboru.

K šetření příčin havárie, která budou v kompetenci vodoprávních úřadů, Jiří Lehejček uvedl, že vodoprávní úřad bude mít možnost si v odůvodněných případech vyžádat pomoc všech dalších složek. „Pokud Česká inspekce životního prostředí usoudí, že šetření havárie vyžaduje odbornou znalost, kterou vodoprávní úřady nemusí disponovat, může si šetření havárie převzít,“ dodává Lehejček.

Reakce na jednu událost