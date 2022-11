Voda - byla, je, ale BUDE?

Vodní blahobyt – znáte ho? To je pojem, který začneme vnímat až ve chvíli, kdy skončí. Nejčastěji se tak stává v období sucha, kdy podniky nebo dokonce i domácnosti začnou pociťovat nedostatek vody na vlastní kůži.

V takové době se začne hovořit o konci vodního blahobytu a narychlo se hledá řešení, a to zejména v oblasti průmyslu, který je nedostatkem vody postižen jako první. Pokud jsou další rok klimatické podmínky příznivější, opět na vodu a hospodaření s ní, zapomínáme. Nehledejme řešení narychlo, které bude jen dočasné nebo provizorní, pokusme se najít koncepční řešení, které bude postupnými kroky uváděno do praxe.

Jak začít?

Prvním krokem a pomocníkem pro zhodnocení současného stavu vodního hospodářství podniku může být Vodní audit. Vodní audit je komplexní zpráva, která popisuje veškeré vodní zdroje v podniku a nakládání s nimi. Vodními zdroji jsou pitná, technologická, odpadní či srážková voda. Při zpracování Vodního auditu je velmi důležitá spolupráce s pracovníky, kteří mají na starosti správu vodohospodářských dat.

Do Vodního auditu se zapracovávají data za poslední tři roky. Nedílnou a velmi důležitou součástí Vodního auditu je osobní návštěva podniku. Cílem Vodního auditu je najít efektivní způsob hospodaření s vodou, kterým může být snížení spotřeby pitné vody např. náhradou za vodu srážkovou nebo za recyklovanou odpadní vodu.

Co následuje?

Dalším postupným krokem může být vypracování studie, projektové dokumentace, ověření návrhu v laboratorním či poloprovozním měřítku. Během laboratorního testování lze z několika možností způsobů úpravy/čištění vody navrhnout vhodný technologický postup, který je následně ověřen v dlouhodobém poloprovozním testu. Při poloprovozním testování lze kombinovat různé technologie nebo v rámci jedné technologie vyzkoušet a porovnat např. více druhů materiálového provedení (např. u membránových technologií) nebo filtračních materiálů apod. Součástí poloprovozů je rovněž hledání optimálního nastavení parametrů zařízení či vhodné volby druhu a dávky chemie.

ENVI-PUR provedl více než tři desítky poloprovozních testů v různých odvětvích průmyslu či úpravě pitné vody. Kvalita průmyslové odpadní vody je různorodá, a proto je potřeba ke každému zdroji průmyslové odpadní či technologické vody přistupovat individuálně. Zkušenosti nás přesvědčily, že nestačí vytvořit návrh pouze „od stolu“, ale že laboratorní a poloprovozní testování jsou „významným“ pomocníkem pro kvalitní a smysluplnou předprojektovou přípravu.

S čím vám pomůžeme?

Společnost ENVI-PUR vypracovává Vodní audit dle platné metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu a do zpracování auditu promítá mnoholeté zkušenosti z úpravy a čištění odpadních vod.

V oboru čištění odpadních vod nabízíme nejen mnoha projekty ověřené technologie, ale i moderní, skoro až novátorské technologie, které umí odpadní vodu vyčistit či upravit tak, aby se mohla vrátit zpět do výrobního procesu, kde se dá voda několikanásobně využít a přinést tak značné úspory.

Jako výrobně technologická společnost jsme dodavateli široké škály zařízení a technologií pro úpravu, čistění a recyklaci vody. Naše portfolio zahrnuje jak biologické, tak fyzikálně chemické způsoby úpravy a čištění vody. V rámci recyklace vody jsou hojně využívány membránové technologie.

Komu tím prospějeme?

Veškeré záměry a snahy o lepší a účinnější čištění odpadních vod mají bezesporu pozitivní vliv na životní prostředí. U všech oblastí lidského bytí je ovšem důležitá rovnováha a nejinak tomu je i v průmyslu. Je důležité si uvědomit, že i průmyslové podniky si musí najít svoji rovnováhu mezi hlediskem ekologickým a ekonomickým. K tomu, aby podniky více recyklovaly odpadní vodu, či více využívaly srážkovou vodu, mohou pomoci například státní dotace.

V mnoha případech je možné vhodnou úpravou srážkové vody nahradit zdroj povrchové, podzemní či pitné vody a z naší praxe soudíme, že o využívání srážkových vod je mezi průmyslovými podniky zájem. Podmínkou žádosti u právě proběhlé výzvy z Národního plánu obnovy bylo mít vyhotovený Vodní audit a připravený vhodný záměr pro úsporu vody. Je tedy dobré být připraveni. ENVI-PUR je připraven vám s řešením průmyslových vod pomoci ve všech krocích.

Legislativa v ČR zatím na vyčištěnou vodu pohlíží jako na odpad, ale my, ve společnosti ENVI-PUR věříme, že se tento přístup změní a recyklace vody bude do budoucna určitě nabývat na významu a bude ještě více podporována.

Voda je základ všeho bytí a měla by pro nás být naší „superstar“ a tak bychom se k ní měli i chovat. Skvělé by bylo, kdyby se i investice do vodního hospodářství vyrovnaly nebo alespoň přiblížily sumám, které se investují do filmových, sportovních či nově vzniklých influencerských hvězd.