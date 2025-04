Vláda se zabývala návrhem Evropské komise na Dohodu o čistém průmyslu a projednala plnění Strategie BESIP

Česká republika má velké pochybnosti o reálném přínosu Dohody o čistém průmyslu, s níž přišla Evropská komise jako s plánem na zachování konkurenceschopnosti unijního průmyslu. Na tomto postoji se shodli členové vlády ve středu 16. dubna 2025 na zasedání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, které předcházelo schůzi kabinetu.

Vláda se poté zabývala například návrhem novely zákona o uznávání odborné kvalifikace a vstupem do řízení před Ústavní soud ve věci zákona o důchodovém pojištění a projednala také plnění cílů Strategie BESIP 2021–2030 v uplynulých letech.

Výbor pro Evropskou unii schválil rámcovou pozici vlády k Dohodě o čistém průmyslu. Jedná se o sdělení Evropské komise, které obsahuje výčet opatření, jež Komise plánuje přijmout v průběhu let 2025 a 2026 s cílem zachovat konkurenceschopnost unijního průmyslu se zaměřením na energetiku, oběhové hospodářství, dekarbonizaci ekonomiky a její financování.

„Sdělení má být prvním krokem k diskusi o zajištění větší koherence mezi průmyslovou, klimatickou, sociální a obchodní politikou Evropské unie. Vláda je přesvědčena, že v současné situaci tento dokument nemá velký reálný přínos. Nedává skutečný impuls ke změně politiky Green Dealu a nepřináší změny, o které se snaží naše vláda,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Evropská komise ve svém sdělení potvrzuje záměr navrhnout klimatický cíl pro rok 2040. „Jak už jsme několikrát zopakovali, my s tím nesouhlasíme a spolu s dalšími státy jsme už dosáhli toho, že Komise odložila vydání návrhu a bude dál konzultovat s členskými státy,“ uvedl premiér Fiala a připomněl úspěchy, kterých vláda díky vytrvalému tlaku na Evropskou komisi a účinné spolupráci s dalšími stejně smýšlejícími státy dosáhla například v oblasti nároků kladených na evropský automobilový průmysl. „Komise už nedávno předložila návrh, který automobilkám umožní rozložit plnění emisních cílů na delší období. Tím jsme zabránili placení pokut, které hrozilo automobilkám už v letošním roce. Komise také slíbila, že návrh revize nařízení o emisích CO2 z aut vydá již letos a my budeme dál usilovat o další krok, a to je přehodnocení cílů a zrušení zákazu spalovacích motorů po roce 2035,“ řekl předseda vlády.

Vláda projednala návrh novely zákona o uznávání odborné kvalifikace, který reaguje na nález Soudního dvora EU, že Česko nesprávně převedlo do české legislativy unijní směrnici o uznávání odborných kvalifikací. Novela proto má tento stav urychleně napravit, i proto vláda požádá Poslaneckou sněmovnu, aby ji schválila hned v prvním čtení.

Vláda rozhodla také o vstupu do řízení před Ústavním soudem, které má posoudit oprávněnost stížnosti skupiny opozičních poslanců, že při projednávání novely zákona o důchodovém pojištění byla porušena jejich ústavní práva a legitimita zákonodárného procesu. Schválením novely Parlamentem vláda prosadila důchodovou reformu, jejíž stěžejní prvky stěžovatelé rovněž napadají. „My to pokládáme za nebezpečné a trváme na tom, že ústavní práva opozice krácena nebyla. Nebyla mimo jiné proto, že na projednání té novely bylo dostatek času a opozice měla dost prostoru na vyjádření svých kritických poznámek.

A samozřejmě nesouhlasíme ani s návrhem na zrušení části té novely, tedy postupného zvyšování hranice odchodu do důchodu. Je to potřeba celé zachovat proto, abychom udrželi důchodový systém, což byl i hlavní cíl naší důchodové reformy. Kdybychom ji neudělali, tak bychom v příštích desetiletích narazili do zdi a nemohli bychom dnešním třicátníkům čtyřicátníkům garantovat jako stát, že budou mít slušné penze,“ vysvětlil premiér Petr Fiala, proč se vláda rozhodla do řízení vstoupit a požadovat zamítnutí návrhu.

Vláda projednala rovněž plnění strategických cílů Strategie BESIP 2021–2030 a Akčního plánu Strategie na období 2023–2024 a návrh nového akčního plánu Strategie na období 2025–2026. Z uplynulého akčního plánu se podařilo splnit 38 ze 40 uložených úkolů a další se plní průběžně. Pozitivní zprávou například je, že se v loňském roce podařilo snížit statistiky úmrtnosti při dopravních nehodách na nejnižší číslo za celou dobu sledování od roku 1961. Nový akční plán obsahuje dalších 22 opatření, která si kladou za cíl počty usmrcených a těžce zraněných z dopravních nehod dále snižovat.

Vláda odsouhlasila také poskytnutí peněžního daru ve výši 5,625 milionu eur Mezinárodnímu institutu strategických studií na uspořádání tří ročníků konference Prague Defence Summit v letech 2025, 2026 a 2027. První ročník konference, který se ve spolupráci s Ministerstvem obrany uskutečnil v Praze od 8. do 10. listopadu 2024 za účasti 230 delegátů z řad zástupců ministerstev obrany a zahraničí, vojáků, zástupců civilních i vojenských struktur NATO a EU, bezpečnostních expertů a novinářů, měl velký úspěch a posílil pozici Prahy jako jednoho z center evropské diskuse k budování obranných schopností v nové geopolitické realitě.

Ministerstvo obrany proto navrhlo vládě, aby se tato konference etablovala jako každoroční akce. Letošní ročník je naplánován na 5. až 7. září a hlavním předmětem diskusí má být opět budování evropských obranných kapacit, což je téma, které v mezičase vzhledem k dění na mezinárodní scéně ještě získalo na důležitosti.