03/2025

Vláda schválila Výroční zprávu o implementaci Strategie podpory malých a středních podniků v ČR za rok 2024

27. 1. 2026| zdroj: MPO0

Dne 10. prosince 2025 vláda ČR schválila Výroční zprávu o implementaci Strategie podpory MSP v ČR za rok 2024 vč. příloh (dále jen „VZ 2024“). Materiál má za cíl zejména informovat o vývoji malého a středního podnikání v roce 2024, vyhodnotit pokrok v plnění stanovených opatření a provést případnou aktualizaci opatření a indikátorů v implementačních plánech.

Mezi klíčové oblasti patří: podnikatelské prostředí; přístup k financím; přístup na trhy; pracovní síla, dovednosti a vzdělávání; výzkum, vývoj a inovace; digitalizace; nízkouhlíková ekonomika a účinné nakládání se zdroji.

VZ 2024 popisuje vývoj hlavních ekonomických faktorů v ČR v roce 2024, ukazatele o vývoji malých a středních podniků a samotné zhodnocení posunu plnění opatření dle stanovených klíčových oblasti. Na závěr je uveden stručný přehled s vyhodnocením podpor podnikům ze státního rozpočtu a souhrnné vyhodnocení podpor malých a středních podniků ze zdrojů EU. Vyhodnocení je strukturováno dle jednotlivých strategických cílů, specifických cílů a jednotlivých opatření s indikátory uvedenými v implementačních plánech. Součástí VZ 2024 jsou tedy i přílohy obsahující implementační plány dle klíčových oblastí, které poskytují přehled opatření včetně aktualizovaných indikátorů.

MPO ve spolupráci s OECD za finanční podpory z Nástroje pro technickou podporu (TSI) dokončila střednědobou evaluaci Strategie podpory MSP v ČR 2021-2027 (dále jen „Strategie“), která má za cíl nezávisle vyhodnotit naplňování cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí Strategie a provést změny reflektující měnící se globální kontext. V návaznosti na zjištění evaluace budou formulována doporučení k dalšímu postupu v rámci revidované Strategie.

Přílohy ke stažení:

VZ Strategie MSP za rok 2024[pdf, 1866 kB]

Implementační plány[zip, 135 kB]

