Vláda schválila nákup plynových zásobníků. V zimě pokryjí až 45 % spotřeby plynu

Vláda schválila nákup firmy RWE Gas Storage CZ, která vlastní šest plynových zásobníků na území České republiky. Firmu za stát koupí společnost ČEPS, a.s. Podzemní zásobníky mají kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových, celková kapacita všech zásobníků v české plynárenské síti je 3,45 milionů metrů krychlových. Roční česká spotřeba v roce 2022 byla 7,5 miliardy metrů krychlových. Zásobníky tedy zajistí 36 procent roční spotřeby a zhruba 45 procent spotřeby během topné sezóny.

„Loni stát ve spolupráci se skupinou ČEZ získal podíl v LNG terminálu v Holandsku, což nám pomohlo zvládnout ukončení dovozu plynu z Ruska. Nákup zásobníků je dalším krokem v rámci posilování české energetické bezpečnosti. Plyn minimálně do roku 2045 bude klíčovou surovinou pro rozvoj české energetiky a je výhodné mít přímý a okamžitý vliv státu na strategickou infrastrukturu, a to jak v období energetické tranzice, tak v krizových situacích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedná se o většinu skladovací kapacity v České republice. Objem plynu, který se dá v zásobnících uskladnit, by pokryl českou spotřebu až na tři celé zimní měsíce.“

Kupní cenu posoudily dvě renomované nadnárodní finanční instituce, její výši bude možné zveřejnit po podpisu kupní smlouvy. „Ve firmě zůstane zkušený personál management. Právě proto stát kupoval celou firmu, nejen aktiva. Firma je navíc dlouhodobě výdělečná. Za poslední tři roky vykázala celkový zisk v hodnotě 1,9 miliardy korun,“ říká ministr Síkela s tím, že plyn a plynová infrastruktura bude hrát nezbytnou roli v dekarbonizaci české energetiky a do budoucna také v rozvoji vodíkového hospodářství. Vliv státu na tento sektor usnadní jeho rozvoj.

Kupujícím na straně státu je společnost ČEPS. Ta zodpovídá za přenos elektřiny a správný chod elektrizační soustavy, a tedy i za bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny v České republice. Ve společnosti vykonává 100 % majetkových práv prostřednictvím Ministerstvo průmyslu a obchodu stát. Nákup zásobníků plynu prostřednictvím ČEPS je tedy logickým krokem v rámci aktivit, které vláda realizuje s cílem dále posilovat energetickou bezpečnost Česka.

Stát v rámci nákupu získá šest zásobníků: Háje, Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Lobodice, Štramberk a Třanovice. Největší z nich je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových. Tyto zásobníky fungují tak, že si v nich jednotliví obchodníci s plynem skladují během léta zásoby na zimu. Kapacitu si pronajímají od jejich majitele, kterým nově bude stát. Největšími obchodníky v České republice jsou firmy innogy a ČEZ, se kterým si stát pronajal LNG terminál v Holandsku, odkud ročně může dovézt až tři miliardy kubíků plynu.

Otázky a odpovědi k zásobníkům plynu