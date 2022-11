Vláda rozšířila zastropování cen energií na více subjektů a zrušila limit malým a středním podnikům

Vláda rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na zastropování cen energií. Malým a středním podnikům zrušila hranici maximálního odběru plynu, takže strop bude vztahovat na všechny bez ohledu na roční odběr plynu.

Nově se bude zastropování cen energií vztahovat i na sportovní organizace, veřejné zadavatele, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. A to na celou jejich spotřebu. Vláda o tom rozhodla na včerejším jednání, kde aktualizovala nařízení stanovující zastropování cen zemního plynu a elektřiny v mimořádné tržní situaci.

„Nejde o zásadní změny, ale o upřesnění a lepší identifikaci právních forem, které budou mít zastropované energie. Zastropování se tedy kromě občanů týká i škol, nemocnic a dalších poskytovatelů veřejných služeb, městských firem, státních podniků, provozovatelů sportovních zařízení, malých a středních podniků, které jsou připojeny na nízké napětí, přepravců včetně městské hromadné dopravy nebo vlakové dopravy,“ uvedl po jednání premiér Fiala.

Na nižší ceny energií dosáhne více malých a středních podniků, jelikož jim byl zrušen limit roční spotřeby plynu 4 200 MWh. Znamená to, že 80 % spotřeby plynu z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let bude zastropováno.

„To vše dohromady znamená, že všichni budou mít jistotu, že od ledna nebudou platit za silovou elektřinu více než šest korun za kilowatthodinu včetně daně z přidané hodnoty a za plyn nebudou platit více než tři koruny za kilowatthodinu včetně daně z přidané hodnoty. Zastropování se, jak už občané vědí, v zálohách projevuje už nyní. Lidem chodí nové rozpisy, kde jsou zálohy sníženy na základě zastropované ceny, kterou vláda schválila,“ dodává premiér.

Subjekty, kterých se změna týká, budou mít povinnost předložit čestné prohlášení. „Chceme vyjít vstříc některým sklárnám či pekárnám, které sice odpovídají definici malého a středního podniku, ale spotřebu plynu mají vyšší než 4200 MWh ročně,“ říká ministr Síkela.

Ceny dodávek elektřiny jsou zastropovány:

pro všechna odběrná místa z napěťové hladiny nízkého napětí (NN), včetně všech podniků (MSP i velkých), do výše 100 % spotřeby;

pro odběrná místa pro napájení elektrické trakce (železnice, tramvaje, trolejbusy, metro) na napěťové hladině vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) do výše 100 % spotřeby;

na odběry v odběrných místech na napěťové hladině VN a VVN veřejných zadavatelů (podle zákona o zadávání veřejných zakázek), vládních institucí, škol, poskytovatelů zdravotních služeb (nemocnic), poskytovatelů sociálních služeb, provozovatelů vodovodů a kanalizací, sportovních organizací a některých poskytovatelů veřejných kulturních služeb do výše 100 % spotřeby;

na odběry v odběrných místech z napěťové hladiny VN a VVN pro MSP do výše 80 % z nejvyšší měsíční hodnoty spotřeby v daném měsíci za posledních pět let (případně dle úpravy uvedené výše).

Cena za dodávku elektřiny (jako komodity) byla stanovena ve výši 5 Kč/kWh bez DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny byl stanoven jako 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu).

Ceny dodávek plynu jsou zastropovány:

pro domácnosti a veškerého ostatního maloodběru (do 630 MWh/rok v odběrném místě) do výše 100 % spotřeby;

pro veřejné zadavatele, vládní instituce, školy, poskytovatele zdravotnických služeb (nemocnice), poskytovatele sociálních služeb, provozovatelů vodovodů a kanalizací, sportovních organizací a některých poskytovatelů veřejných kulturních služeb do výše 100 % spotřeby;

části dodávky plynu na výrobu tepla pro subjekty s licencí do výše 100 % spotřeby plynu pro výrobu tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení;

části dodávky plynu na výrobu tepla v odběrném místě zákazníka, ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka;

pro MSP do výše 80 % z nejvyšší měsíční hodnoty spotřeby v daném měsíci za posledních pět let (případně dle úpravy uvedené výše) a s podmínkou, že nesmí vyrábět z plynu elektřinu.

Cena za dodávky plynu (komodity) byla stanovena ve výši 2,5 Kč/kWh bez DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu/elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Cenový strop se týká cen v roce 2023, tedy od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Dodavatelé jsou povinni do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády zákazníkům odebírající elektřinu z nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh zaslat nový předpis zálohových plateb.

Zdroj: SP ČR