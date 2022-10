Vláda rozšířila a upřesnila kontraktační povinnost. Nově se bude vztahovat také na větší odběratele plynu

Vláda schválila nařízení o zajištění dodávek plynu, v jehož rámci rozšířila kontraktační povinnost pro dodávky plynu a upřesnila podrobnosti jejího zajištění. Určení dodavatelé budou mít povinnost nabídnout smlouvu za zastropovanou cenu všem zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky plynu od jiného dodavatele. Stát tak pomůže subjektům, které doposud nemají nasmlouvané dodavatele energií na příští rok.

„Kontraktační povinnost pomůže subjektům, na které se se vztahuje strop cen energií, se zajišťováním dodávek na příští rok. Uvědomujeme si, že spousta subjektů má potíže se sháněním dodavatelů energií. Chceme jim tímto pomoci, takže dodavatelé poslední instance budou mít povinnost uzavřít s těmito subjekty smlouvu na dodávky plynu za zastropované ceny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozefa Síkela s tím, že kontraktační povinnost u dodávek elektřiny již vláda zavedla na počátku října. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou mít všichni dodavatelé energie povinnost nabídnout maximální cenu, kterou stanovila vláda.

Strop ceny plynu se nyní vztahuje na všechny subjekty se spotřebou do 630 MWh ročně, a to na celou jejich spotřebu. Cenu plynu na celou spotřebu budou mít stanovenu také poskytovatelé veřejných služeb jako obce, nemocnice, školy a další bez ohledu na výši jejich spotřeby. Zastropovaná cena plynu bude také pro výrobny tepla do domácností. V neposlední řadě bude strop ceny plynu zaveden pro všechny malé a střední podniky se spotřebou v rozmezí 630 MWh a 4200 MWh, ty budou mít zastropováno 80 procent své nejvyšší měsíční spotřeby za posledních let.

Strop ceny plynu bude od 1. ledna stanoven na 2,5 koruny za MWh bez DPH (3,03 koruny včetně DPH) odebraného plynu. Více informací nejen k energetice najdete na www.energiezamene.cz.