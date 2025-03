Více než 7 miliard korun na ekologičtější městskou hromadnou dopravu. MŽP připravilo první výzvu na modernizaci autobusů či tramvají

Po dotacích do bateriových či vodíkových vlaků přichází resort životního prostředí s první výzvou na podporu modernizace městské hromadné dopravy. Na nové autobusy poháněné elektřinou či vodíkem, trolejbusy a tramvaje vydá 7,3 miliardy korun z Modernizačního fondu.

„Dnes spouštíme první dotační výzvu Ministerstva životního prostředí na modernizaci městské hromadné dopravy. Po modernizaci vlaků se tak jedná o další oblast, kterou postupně modernizujeme. K dispozici na to máme 7,3 miliardy korun z Modernizačního fondu. Právě veřejná a hromadná doprava jsou oblasti, kde je důležité začít s modernizací a využíváním ekologičtějších variant. Proto v rámci této výzvy podpoříme výměnu vozidel s dieselovým pohonem za nová ekologičtější vozidla, a to 50% dotací na nákup nových autobusů na elektro nebo vodíkový pohon, trolejbusů či tramvají. Nahradí se tím zejména dieselové autobusy, které je potřeba vyměnit. Pro obce či jejich dopravní podniky to bude znamenat významnou úsporu nákladů na ekologizaci dopravy, pro obyvatele pak lepší životní prostředí a komfortnější cestování,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Prostředky z programu TRANSPORT Modernizačního fondu bude možné použít na výměnu vozidel se vznětovými motory, ale i těch s pohonem na zemní plyn, případně jiná fosilní paliva za nové ekologičtější alternativy s významnou úsporou emisí CO2. Nahrazené vozidlo již nebude provozováno ve standardním provozním režimu MHD ani jiných linkových provozech na území České republiky.

Na nákup nového dopravního prostředku, který nahradí starší, neekologický vůz, je možné získat 50 % z maximálních způsobilých výdajů stanovených výzvou. Výše dotace se odvíjí od typu a velikosti pořizovaného vozidla, lze ji využít na pořízení trolejbusů a tramvají i autobusů na elektrický nebo vodíkový pohon.

Nákup nových ekologičtějších autobusů a tramvají díky dotaci plánuje například město Brno.

„Modernizace městské hromadné dopravy směrem k ekologičtějším variantám je pro Brno skvělou příležitostí, jak zlepšit kvalitu ovzduší, snížit hluk a zároveň nabídnout pohodlnější cestování. Každý krok směrem od dieselových motorů k čistším technologiím znamená konkrétní přínos pro zdraví obyvatel. Brno už dnes podporuje ekologickou dopravu, například příspěvkem na roční šalinkartu, a jsem rád, že budeme mít příležitost jít ještě dál a přispět k ještě udržitelnější MHD,“ říká náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Filip Chvátal.

S tím souhlasí i radní města Brna pro dopravu a správu městských částí Petr Kratochvíl. „Díky této dotaci by město Brno mohlo ušetřit až stovky miliónů korun. Snižování emisí v dopravě je naším dlouhodobým cílem, který se snažíme postupnými kroky naplňovat a tento program k tomu napomůže,“ uvádí a zároveň dodává: „Za posledních pět let čerpal na obnovu vozového parku Dopravní podnik města Brna 3,5 miliardy korun. 3 miliardy byly evropské dotace a půl miliardy dal Státní fond životního prostředí. Celkem se jedná o cca 200 vozů, což je téměř třetina vozového parku (celkem cca 750 vozů).”

Právě v Dopravním podniku města Brna se tato nová výzva na výměnu starých neekologických vozů městské hromadné dopravy vyhlašovala. „Nejen jako představitel Dopravního podniku města Brna, ale i jako místopředseda Sdružení dopravních podniků velmi vítám dotační výzvu Ministerstva životního prostředí, která je pro nás všechny obrovskou příležitostí. Dopravní podniky nejsou schopny z vlastních zdrojů efektivně modernizovat své vozové parky, a tak ani dostát přísným evropským směrnicím v oblasti snižování CO2. V Brně se chystáme dotaci využít na modernizaci tramvají a trolejbusů, případně i autobusů,“ sděluje Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna a 1. místopředseda Sdružení dopravních podniků.

Příjem žádostí bude probíhat od 28. března 2025 do 31. ledna 2026. Oprávněnými příjemci podpory jsou právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti městské hromadné dopravy. Žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale jejich pořadí přesáhne rámec disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Velikost zásobníku činí maximálně 5 % celkové alokace výzvy. V případě naplnění alokace i zásobníku bude příjem žádostí automaticky ukončen.

„V případě využití technologicky složitějších řešení, jako jsou třeba autobusy na vodíkový pohon, nebo parciální trolejbusy s akumulátorem, které umožní obsluhovat i ulice bez trakčního vedení, bude podpora navýšena o bonusové plnění na pokrytí vyšších pořizovacích nákladů,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Program TRANSPORT Modernizačního fondu, jehož je podprogram TRANSGov součástí, podporuje projekty čisté mobility pro veřejné subjekty a subjekty pod závazkem veřejné služby prostřednictvím pořízení čistých silničních nebo drážních vozidel či vozidel s nulovými emisemi a dále také projekty výstavby potřebné infrastruktury – dobíjecích/plnících stanic pro tato vozidla, elektrizace a zvyšování energetické účinnosti kolejových tratí a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické spotřeby v dopravě, umožňující přechod na bezemisní formu dopravy a opatření bezprostředně spojená se zvýšením energetické účinnosti v dopravě.

Výzva TRANSGov č. 1/2025