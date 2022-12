Více než 13 % z prodejů nových osobních vozů v první polovině roku 2022 tvořily elektromobily

Rok 2022 by se mohl stát prvním rokem, kdy globální prodeje osobních elektromobilů přesáhnou hranici 10 milionů kusů.Nadále rostoucí trend v této oblasti potvrzují nedávno zveřejněná čísla od BloombergNEF (BNEF), podle kterých se v prvním pololetí letošního roku prodalo ve světě 4,3 milionů osobních elektromobilů.

Zatímco v roce 2021 měly elektromobily necelý 9% podíl na celkových prodejích nových osobních vozů, v prvním pololetí letošního roku to bylo už přes 13 %. I díky tomu výzkumníci z BNEF potvrdili svoje očekávání ze září ohledně překonání hranice 10 milionů prodaných elektromobilů. Aktuální odhad pro letošní rok činí 10,6 milionů kusů, což by znamenalo meziroční nárůst prodejů o 61 %.

BNEF dále uvedl, že společně s prodeji elektromobilů roste také výrobní kapacita pro lithium-iontové baterie. Ta se od roku 2021 zvýšila o 38 %.

"Rozvoj bezemisních vozidel přispěl již nyní ke snížení poptávky po ropě a emisí oxidu uhličitého. Všechny elektrické dopravní prostředky - včetně automobilů, autobusů, motocyklů, skútrů, dodávek a nákladních vozů, by v letošním roce měly přinést úsporu 1,7 milionů barelů ropy denně, loni to bylo 1,5 milionů barelů ropy denně," uvedl BNEF.

BNEF nicméně upozornil na zpomalení tempa, kterým v posledních letech automobilky a jednotlivé státy oznamovaly závazky k přechodu na bezemisní vozidla.

"Národní cíle pro bezemisní vozidla a ukončení prodeje nových vozů se spalovacími motory k roku 2035 nyní pokrývají téměř 41 % globálního trhu s automobily, což je podobná hodnota jako loni touto dobou. Výrobci vozů, kteří oznámili cíl ukončit prodeje vozů se spalovacími motory do roku 2035, tvoří nyní 23 % trhu, loni to bylo 19 %. Pokud by se započítaly cíle automobilek pro rok 2040, zvýšil by se tento podíl na 30 %," dodal BNEF.

Aby se podařilo střednědobé a dlouhodobé cíle naplnit, musí podle BNEF vlády jednotlivých zemí pokračovat ve zvyšování ambicí a implementaci stabilních dlouhodobých opatření, která podpoří růst podílu bezemisních vozů a umožní odchod od vozů znečišťujících ovzduší.