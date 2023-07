Více dobíjecích stanic a ekologičtější námořní paliva

Poslanci Evropského parlamentu schválili v úterý 11. července nová pravidla, která pomohou zajistit více alternativních čerpacích stanic pro osobní a nákladní automobily, jednoduché a snadné dobíjení a pro čistší námořní paliva.

Pravidla jsou součástí balíčku Fit for 55. Povinnost vznikne pro elektrické nabíjecí bazény pro automobily s výkonem minimálně 400 kW, aby byly rozmístěny alespoň každých 60 km podél hlavních tras sítě TEN-T, přičemž výkon sítě se do roku 2028 zvýší na 600 kW. Dobíjecí stanice pro autobusy musí být zajištěny každých 120 km a měly by být instalovány na polovině hlavních silnic EU do roku 2028 s výkonem 1400 kW až 2800 kW v závislosti na silnici.

Dále je přijato pravidlo pro čistší námořní paliva, kdy lodě budou muset postupně snižovat emise skleníkových plynů snížením množství skleníkových plynů v energii, kterou využívají o 2 % od roku 2025 na 80 % od roku 2050.