V Litvínově otevřeli vodíkovou stanici

Společnost Bonett otevřela v Litvínově druhou vodíkovou stanici. Navazuje na stanici v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. V rámci České republiky dnes existují tři veřejné vodíkové stanice, přičemž však pouze Litvínov a Barrandov dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar. Obě realizace Bonett uskutečnil pro společnost ORLEN Unipetrol.

„Vodík je určitě palivo budoucnosti a současně i technologická výzva, vodíkové stanice chce budovat celá Evropa. My v Bonett to už děláme – postavili jsme dvě vodíkové stanice, máme skvělý profesionální tým, a jsme připraveni vybudovat desítky dalších stanic. A to jak v tuzemsku, tak v dalších evropských zemích,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group.

Nová veřejná vodíková stanice se nachází v Litvínově – Záluží na čerpací stanici Benzina. Po uvedení do provozu bude Bonett zajišťovat také její servis.

Tlak a kapacita zásobníku

Použitá profesionální technologie je klíčová pro rychlost plnění. „V Litvínově i Praze natankuje osobní vůz do plné nádrže během čtyř až pěti minut,“ říká Holovčák.

Tlak je jedním z parametrů rozhodujících o kvalitě služby. V zásobnících litvínovské stanice je nadstandardní až 950 bar. To je výhodou nové stanice – u jiných stanic při nižším tlaku může natankování jednoho vozidla do plné kapacity nádrže trvat až desítky minut. „Zásadní je také velikost zásobníků. Pokud není dostatečně velká, může dojít k vyčerpání zásobníku a před plněním dalšího vozu je potřeba počkat na jeho opětovné doplnění,“ dodává Václav Holovčák.

„Česká vodíková technologická platforma velmi vítá otevření druhé plně veřejné plnicí stanice na vodík v Litvínově. Nezbytným předpokladem pro rozjezd vodíkové mobility je funkční a spolehlivá infrastruktura strategicky rozmístěná na území České republiky. Kromě samotné plnicí stanice pozitivně vnímáme zejména fakt, že ORLEN Unipetrol poskytne infrastrukturu i pro pilotní testování vodíkového autobusu v Mostě a Litvínově, které naváže na testování vodíkového autobusu společnosti CaetanoBus v Mostu z loňského prosince.

Plnicími stanicemi v Praze a v Litvínově to ale nekončí, už k roku 2031 se Česká republika zavázala vybudovat plnicí stanice na hlavních dálničních tazích každých 200 kilometrů a ve většině krajských měst. Věříme, že vodík se uplatní právě tam, kde jsou jeho největší výhody, tedy v oblasti těžké nákladní, autobusové, lehké užitkové a obecně vysokoobrátkové dopravy, a to z důvodu nižší hmotnosti a vyššího dojezdu v porovnání s konkurenčními nízkoemisními technologiemi,“ okomentovala otevření plnicí stanice Veronika Vohlídková, členka představenstva České vodíkové technologické platformy.

Rozvoj vodíkové infrastruktury v Litvínově je jedním z kroků k čistějšímu životnímu prostředí v severočeském regionu, který historicky trpí značnou ekologickou zátěží. Blízkost německých hranic pak předurčuje, že stanice může lákat i zahraniční řidiče, kteří u nás natankují vodík za výhodnější cenu.