V Evropě je téměř 20 % všech plastů vyrobeno z cirkulárních surovin. Světový průměr je přitom poloviční

Evropská společnost Copernicus Climate Change Service ve své listopadové zprávě předpovídá, že rok 2023 bude nejteplejším kalendářním rokem v historii Země. V říjnu byla dosažena nejvyšší průměrná teplota za posledních 125 000 let – o 1,32 stupňů více než v předindustriální době, především vlivem vysokých exhalací skleníkových plynů (viz obrázek).

Climate Central

Někteří vědci tvrdí, že cíl Pařížské klimatické dohody - omezit do roku 2050 globální oteplování o max. 1,5 stupně Celsia - selhává a nebude s největší pravděpodobností splněn (viz další obrázek). OSN varuje, že dosavadní opatření v oblasti ochrany klimatu jsou stále nedostatečná. Cíle přislíbené v současnosti by vedly do roku 2030 ke snížení emisí skleníkových plynů o 2 % proti roku 2019. Pro dosažení cílů 195 zemí OSN by měl pokles činit 43 %. Na summitu COP 28 ve dnech 30.listopadu až 12. prosince v Dubaji budou vytýčeny pro nové náročnější plány od roku 2025.

Rada EU přijala koncem července nová pravidla pro snížení konečné spotřeby energií o 11,7 % do roku 2030. Směrnice EP a Rady o energetické účinnosti a o změně nařízení 2023/955 řeší zvyšování účinnosti na trhu s energiemi od výroby, přepravy, skladování po využívání. Cílem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % proti úrovni roku 1990.

Studie ILO poukazuje na to, že odchod od výroby fosilní energie k obnovitelným zdrojům by mohl v EU vytvořit do konce dekády 5,1 mil. nových kvalifikovaných pracovních míst při zániku 1,1 milionů míst z dřívějších postupů. Kromě dekarbonizace se musí vzdělávací systém vypořádat s digitální transformací a s ní spojenou umělou inteligencí.

Na 13. ročníku kongresu o extrémním počasí v Hamburgu koncem září uvedli vědci, že cíl Pařížské klimatické dohody omezit globální oteplování do roku 2050 na 1,5 stupně Celsia fakticky selhal. Velká část klimatických změn bude pokračovat bez kontroly, což znamená, že masivním změnám na planetě již nelze zabránit a úsilí a investice budou muset směrovat k udržení oteplení pod 2 stupně Celsia.

Začátkem letošního června se členské státy OSN dohodly v Paříži na vypracování dohody o plastech, která by se měla schvalovat koncem listopadu v Nairobi. Cílem je skoncovat do roku 2040 se znečišťováním životního prostředí plastovým odpadem.