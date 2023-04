V dubnu proběhne vodárenská konference s mnoholetou tradicí

Ve dnech 25. až 26. dubna se bude konat již 27. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV. Loňská změna místa konání konference měla velmi kladný ohlas, a proto konference i letos proběhne v kongresovém hotelu Jezerka u Sečské přehrady v Pardubickém kraji. Konferenci pořádá společnost VHOS a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, z.s. (CzWA) a její odbornou skupinou Čištění a recyklace městských odpadních vod.

Program konference reaguje na aktuální témata v oblasti čištění odpadních vod. První den konference bude rozdělen do tří tematických bloků. V úvodním bloku jako již tradičně bude zaměřena pozornost na novinky v legislativě, a to především na pro obor zcela zásadní návrh revize Směrnice o čištění městských odpadních vod či posouzení možností dosažení uhlíkové neutrality na ČOV.

Druhý blok konference bude věnován energetické náročnosti ČOV, v přednáškách tak budou diskutována témata energetických auditů, optimalizace celkové energetické bilance či možnosti energetických úspor. Program prvního dne uzavře blok věnovaný moderním způsobům čištění odpadních vod, respektive využívání souboru provozních dat měřených v reálném čase, na jejichž základě je řízen provoz ČOV a tvorby digitálního dvojčete ČOV, na kterém si provozovatel může vyzkoušet různá provozní nastavení, aniž by zasahoval do reálného provozu.

Druhý den konference bude věnován novinkám a zkušenostem z provozování a řízení ČOV, například metodice výpočtu ředícího poměru při přepadu z dešťových zdrží, problematice úprav kalového hospodářství s ohledem na plánovanou legislativu či vlivu zavedení centrálního dispečinku na řízení a provoz kanalizačních sítí.

Zvláštní pozornost ale zaslouží i úvodní přednášky obou dnů konference. První přednáška se bude věnovat otázce s čím technolog ČOV musel vystačit dříve a co by měl vědět nyní a do budoucna. Druhá přednáška pak přinese pohled mladých odborníků sdružených v odborné skupině YWP CzWA na budoucnost čistírenství nejen v České republice.

V programu je vyhrazen prostor i na diskuse ke všem tematickým blokům. Nedílnou součástí konference je i doprovodná výstava partnerů konference a společenský večer spojený s ochutnávkou vín.