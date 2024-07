V Česku se připravuje první vodíkové město

Skupina GasNet pracuje na projektu vodíkového města v Česku. Hranice u Aše v Karlovarském kraji by se měly stát první municipalitou, kde bude GasNet ve svých plynovodech distribuovat směs zemního plynu a vodíku. Cílem je zde postupně přimíchávat k zemnímu plynu až 10 % vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů v nedalekém okolí města.

„V podmínkách ČR není dekarbonizace bez plynu možná. V okamžiku odchodu od uhlí sehraje zemní plyn klíčovou roli jako přechodové palivo k nízkouhlíkovým a obnovitelným zdrojům energie. Dlouhodobě proto pracujeme na tom, abychom v budoucnosti mohli využívat naši plynárenskou infrastrukturu k distribuci nízko- a bezemisních plynů, jako jsou biometan a právě vodík,“ říká Martin Gebauer, CEO skupiny GasNet.

„Projektem v Hranicích chceme ukázat, že to jde. Zelené a nízkoemisní budoucnosti plynárenství dáme reálnou podobu v praxi. Věřím, že půjde o historický milník, který bude stát na počátku vodíkové revoluce v Česku. Stejně jako jsme v minulosti přešli ze svítiplynu na zemní plyn, chceme postupně přejít ze zemního plynu na zelené a obnovitelné plyny,“ dodává.

GasNet už ve městě provedl kontrolu všech odběrných plynových zařízení, jako jsou plynové kotle nebo sporáky, aby ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem ověřil, že jsou plynové spotřebiče u zákazníků v pořádku. Pro jejich majitele se příliš nemění, protože do 20% příměsi vodíku v zemním plynu má směs prakticky stejné vlastnosti jako čistý zemní plyn a není nutné spotřebiče měnit nebo upravovat.

Připravena je i distribuční síť, kterou v Hranicích GasNet provozuje. Město má jednu z nejmladších, a tím i nejmodernějších distribučních plynárenských soustav v Česku. Při její výstavbě se už použily materiály, které umožňují distribuci vodíku.

Plynaři nechali prostřednictvím partnerské společnosti APOKS1 také zkontrolovat stav spalinových cest a komínů. Kontrolu podpořil i Karlovarský kraj.

„Snažíme se o to, aby se Karlovarský kraj stal lídrem vodíkové revoluce v Česku. Už v dubnu minulého roku jsme proto podepsali společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem Vodíkové memorandum, kde jsme se zavázali k podpoře využívání vodíku, a to jak v oblasti podpory aplikace vodíkových technologií, tak v koordinaci rozvoje konceptu takzvaných vodíkových údolí. Zároveň usilujeme o co nejvhodnější nastavení evropské a české legislativy, aby nejen v uhelných krajích byl možný rozvoj výroby, distribuce a spotřeby vodíku. Využití vodíku v plynárenské distribuci a energetice obecně přispěje k výraznému snížení emisí,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Zelený vodík sníží emise a posílí energetickou bezpečnost

V Hranicích se nachází zhruba 350 odběrných míst. Nejde přitom jen o domácnosti, kde se plynem topí a vaří. Ve městě jsou i průmyslové podniky, které plyn využívají v rámci své výrobní technologie. Ani na tuto výrobu nebude mít plynová směs vliv.

„Vodík se bude v Hranicích vyrábět z lokálních obnovitelných zdrojů, kterými jsou místní větrníky a fotovoltaika Farmy Trojmezí. Zelený vodík bude plně obnovitelný a bude se vyrábět přímo v místě spotřeby. Přispějeme tím ke snižování emisí i posílení energetické soběstačnosti,“ dodává Martin Gebauer.

Skupina GasNet staví aktuálně v Hranicích těžební plynovod k výrobně vodíku a připravuje místo pro směšovací zařízení. V areálu výrobny provádí Farma Trojmezí intenzivní stavební práce spojené s instalací elektrolyzéru a zásobníků vodíku. Spuštění projektu a uvedení do provozu se předpokládá nejpozději v první polovině příštího roku.

Vodík v legislativě i strategických dokumentech ČR

Novela energetického zákona platná od prvního ledna letošního roku zařadila poprvé v historii České republiky vodík mezi plyny, které je možné distribuovat veřejnou plynovodní sítí k odběratelům. Vodík je zasazen do stejného právního rámce jako zemní plyn. Legislativa tak dnes umožňuje distribuci nejen směsi zemního plynu a vodíku, ale i distribuci 100% čistého vodíku.

Budoucí význam a klíčovou roli vodíku potvrdila také na svém včerejším jednání Vláda ČR, když schválila aktualizovanou podobu Vodíkové strategie. Z dokumentu jasně vyplývá, že vodík bude mít přínos nejen pro průmysl, plynárenství a energetiku, ale pro celou tuzemskou ekonomiku a společnost.

1 Asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.