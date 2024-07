Udržitelné dopravě a mobilitě se věnují vědci z FSE UJEP

Výzkumný tým Doprava a mobilita se na Fakultě sociálně ekonomické UJEP již dlouhodobě zabývá společenskovědními a interdisciplinárními aspekty udržitelné dopravy a mobility. V posledních letech přitom spolupracují s partnery z Norska. Aktuálně představují výsledky společného ukončeného projektu EMPIRIC.

Na konci roku 2023 byl oficiálně ukončen projekt EMPIRIC (Emerging Issues in Sustainable and Effective Regional Mobility Planning and Research) financovaný z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt podpořil a umožnil pokračující spolupráci a její rozvoj mezi výzkumným týmem Doprava a mobilita na FSE UJEP a norskou výzkumnou organizací v oblasti dopravní ekonomie Institute of Transport Economics (TØI). Společné aktivity obou týmů se v současné době zaměřují především na oblast koordinace dopravního a územního plánování měst a krajů.

Projekt, mimo jiné, přinesl inspiraci z Norska do českých měst. V Norsku se v největších městských oblastech od roku 2012 rozvíjí koncept nulového růstu dopravy. „Jde o inovativní koncept v dopravním plánování, který představuje integrovaný přístup k územní a dopravní politice. Tento cíl je součástí národních dopravních strategií a postupně se integruje do strategického plánování i menších měst,“ vysvětluje hlavní řešitelka projektu Hana Brůhová Foltýnová.

Jeho záměrem je absorbovat růst osobní dopravy ve prospěch udržitelných druhů mobility, tj. veřejné dopravy, cyklistiky a chůze, čímž by měl být zajištěn dlouhodobý pokles podílu automobilové dopravy a s tím spojený pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí.

Jako součást projektu zorganizoval tým Doprava a mobilita roce 2022 v Praze (19. 10. 2022) konferenci na téma „Budoucnost městské mobility v kontextu společenských výzev“. Klíčový příspěvek na ní přednesla zástupkyně norského partnera dr. Aud Tennøy, přičemž představila právě výše zmiňovaný koncept politiky nulového růstu osobní silniční dopravy.

Ve dnech 2.–6. října 2023 pak zástupci týmu Doprava a mobilita, s podporou a účastí místních partnerů, realizovali exkurze po norských městech. Navštívili nejen metropoli Oslo, ale také menší a středně velká města jako Jessheim, Lillehamer a Hamar. Exkurze umožnila výzkumníkům získat ucelený pohled na norský model plánování dopravy a veřejných prostranství a nasbírat další inspirativní poznatky, které mohou být aplikovány i v českém prostředí. Z exkurze vznikla zpráva, která je k volně dispozici ZDE.

Jak zdůrazňuje dr. Hana Brůhová Foltýnová: „Spolupráce obou týmů se ukázala jako přínosná, umožnila expertům z obou týmů lépe se poznat a vyměnit si zkušenosti z výzkumných aktivit i z dopravního plánování měst. Identifikovali jsme také řadu společných výzkumných témat, která se budeme snažit dále společně řešit i v budoucnu, k tomu aktivně hledáme i vhodné finanční zdroje. Máme rozhodně na co navázat a co rozvíjet.“

Další informace o projektu jsou k dispozici ZDE.

Aktivity projektu EMPIRIC byly realizovány s finanční podporou Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norských fondů 2014–2021, číslo iniciativy EHP-BFNU-OVNKM-4-088-2022.