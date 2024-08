U Chvaletic se nachází největší známé ložisko manganu v Evropě

Se záměrem společnosti Mangan Chvaletice těžit mangan obsažený v hlušině uložené v odkališti Chvaletice-Trnávka se přímo na místě seznámil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Momentálně se jedná o největší známé ložisko manganu v Evropské unii. Ten je využíván například do baterií pro elektromobily, a proto se jedná o vysoce žádanou komoditu. Společnost plánuje do budoucna zaměstnávat až 400 lidí s těžbou plánovanou na 25 let. Součástí procesu je také rekultivace a vyčištění odkališť.

„Odkaliště vzniklá po bývalých pyritových dolech jsou největším známým nalezištěm manganu v Evropské unii, což umocňuje význam celé lokality. Jedná se o velice žádanou komoditu pro výrobu baterií do elektromobilů a bateriových úložišť. V tuto chvíli se 98 procent manganu do baterií dováží ze zemí mimo Evropskou unii, především z Číny či Jihoafrické republiky, a tak připravovaný projekt výrazně sníží závislost na dovozu. Ročně společnost plánuje vyrobit 50 tisíc tun čistého kovu, a to po dobu 25 let. V maximálním náběhu provozu je zde plánováno až 400 pracovních míst. Podle aktuálních plánů by mohla výstavba závodu začít v roce 2026. V tuto chvíli již funguje zkušební linka, jejímž cílem je prakticky odzkoušet navrhované technologie a ověřit laboratorní předpoklady ve výrobě vysoce čistých manganových produktů spolu s kvalifikací vyrobených velkoobjemových vzorků u dodavatelského řetězce a zaškolení zaměstnanců,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se přímo na místě seznámil s celým procesem od těžby až po výsledný produkt včetně přepravy a rekultivace prostoru o rozloze přibližně 1,2 kilometru čtverečních. Celkově se ve třech haldách, z nichž dvě jsou vysoké 26-28 metrů, nachází 27 milionů tun hlušiny.

Připravovaný projekt obdržel kladné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Společnost nyní připravuje žádost, jejímž cílem je uznání projektu za strategický jak na národní, tak i evropské úrovni dle zákona o kritických surovinách.