Timmermans odmítá jakoukoliv „regulatorní přestávku“ na cestě k dekarbonizaci

Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, prohlásil, že je proti jakékoliv „regulatorní přestávce“ v EU. K této „regulatorní přestávce“ v květnu vyzval francouzský prezident. O několik týdnů později se v podobném duchu vyjádřil i premiér Belgie, který kladl důraz na hrozbu velkého množství pravidel a regulace. Informoval o tom portálEuractiv.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v květnu během vystoupení před zástupci francouzského průmyslu prohlásil, že by EU měla vyhlásit tzv. regulatorní přestávku od nových environmentálních návrhů. To znamená, že by se neměla po blíže nespecifikovanou dobu navrhovat a přijímat nová legislativa, ale EU by se měla soustředit na implementaci platných a aktuálně projednávaných legislativních návrhů. Podle něj by se tak dosáhlo stanovených cílů a urychlení dekarbonizace průmyslu.

O několik týdnů později se podobně vyjádřil i premiér Belgie Alexander De Croo. Podle něj hrozí, že příliš mnoho pravidel a regulace povede ke ztrátě veřejné podpory pro transformaci energetiky.

Podle Timmermanse je přestávka luxusem, který si nemůžeme dovolit

Ve dnech nadcházejících po prohlášeních obou představitelů členských zemí EU se Evropská komise k tématu „regulatorní přestávky“ nijak nevyjadřovala. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se ovšem na konferenci na začátku června nechal slyšet, že není času nazbyt. Podle jeho slov „si nemůžeme dopřát luxusu přestávky, … nemáme čas být paralyzovaní…“ během boje se změnou klimatu.

Timmermans řekl, že jakýkoliv pokus manipulovat s debatou o změně klimatu pouze přispěje ke sporům uvnitř EU. Zavírat oči před vědeckou realitou je podle něj nebezpečné. „I kdybych musel vykonat úsilí [omezit globální oteplování], které pro mě bude velmi nákladné, tak vím, že moje děti a vnoučata mě budou považovat za dobrého předka,“ uvedl Timmermans.