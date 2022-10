Těžba zemního plynu v USA loni dosáhla nového rekordu, stejně jako vývoz LNG

Poté, co těžba zemního plynu ve Spojených státech během pandemií nejsilněji zasaženého roku 2020 mírně poklesla, přišlo v loňském roce zotavení. Těžba zemního plynu tak meziročně opět vzrostla a rovněž překonala předešlý rekord z roku 2019. Objem těženého plynu roste i v letošním roce a podobně tomu tak bude kvůli silné poptávce pravděpodobně i v roce 2023. S rostoucí těžbou a výstavbou dalších terminálů v USA rovněž stabilně roste i objem vyváženého zkapalněného plynu LNG.

Se zotavením globální poptávky po propadu v roce 2020 opět začala růst i těžba zemního plynu ve Spojených státech, která se tak dle dat tamní vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) loni vyšplhala na nový rekord. Podle agentury těžba suchého plynu v roce 2021 meziročně vzrostla o 3,5 %, díky čemuž překonala předchozí rekord z roku 2019. Podle aktuálního výhledu agentury by objem těženého plynu měl přepisovat rekordní hodnoty v letošním i následujícím roce.

Těžbu plynu podporují rostoucí velkoobchodní ceny, které jsou sice na americkém trhu výrazně nižší ve srovnání s trhem evropským, ale stále jsou na mnohaletých maximech, což se propisuje i do koncových cen pro odběratele.

Velkoobchodní ceny jsou dostatečně vysoké na to, aby zajistily silný impulz pro těžaře. Zatímco na začátku roku 2020 počet aktivních vrtacích souprav dle dat společnosti Baker Hughes přesahoval 100 souprav, ke konci července se tato hodnota propadla na pouhých 68 souprav, nejnižší hodnotu v záznamech společnosti, které se datují až do roku 1987.

Od druhé poloviny roku 2020 však počet aktivních souprav opět roste. K letošnímu 9. září dosahoval hodnoty 166, což je o 54 více ve srovnání s hodnotu z počátku koronavirové pandemie v USA, což signalizuje další růst těžby.

Růst loni táhly opět především státy Texas a Pensylvánie, které se v posledních letech staly centrem těžby plynu v USA. Naopak za poslední dekádu klesl relativní význam těžby plynu v oblasti Mexického zálivu, ze kterého ještě v roce 2010 pocházelo na 9 % objemu těžby suchého plynu, zatímco v loňském roce se jednalo již o pouhá 2 %.

S vyšší těžbou i kapacitou exportních terminálů roste vývoz LNG

Propad globální poptávky během roku 2020 se nepodepsal negativně pouze na těžbě plynu, ale také na vývozu LNG z USA. Ten sice oproti roku 2019 stále vzrostl, avšak nižším tempem než v roce 2019, a to navzdory výraznému růstu exportní kapacity. V loňském roce však díky značné globální poptávce export LNG z USA prudce stoupl, ve srovnání s rokem 2020 se jednalo o zhruba poloviční nárůst.

Exportní kapacita pro LNG stoupla i letos se zprovozněním nového terminálu Calcasieu Pass, který uvedl do provozu všechny zkapalňovací linky již během srpna, tedy rychleji než dle původně plánovaného harmonogramu. Během následujících tří let by díky novým terminálům měla exportní kapacita USA stoupnout o další čtvrtinu.