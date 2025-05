Těžba na Dolech Bílina by mohla skončit o dva roky dříve, už v roce 2033

Po jednání MŽP se společností ČEZ by mohla být těžba na Dolech Bílina ukončena už v roce 2033. V porovnání s původním záměrem společnosti Severočeské doly, která plánovala těžit až do roku 2035, jde o významné zkrácení.

Omezení těžby uhlí je dlouhodobou prioritou současné vlády, která se zavázala vytvořit podmínky pro odklon od uhlí nejpozději do roku 2033. Veřejnost i ekologické organizace dlouhodobě požadovaly dřívější ukončení těžby na dole Bílina. Tento požadavek zazněl i v rámci připomínek k procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), ve kterém záměr společnosti Severočeské doly pokračovat v těžbě do roku 2035 získal v červenci roku 2019 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Proti tomuto rozhodnutí však bylo podáno několik odvolání, která namítala mimo jiné právě délku těžby.

Proto se na ministra životního prostředí, jakožto odvolací orgán, v září 2023 obrátil Český báňský úřad s žádostí o přezkum rozhodnutí EIA. Ministr životního prostředí ustavil rozkladovou komisi složenou z právních, odborných a vědeckých kapacit a po detailním posouzení členové dospěli k závěru, že souhlasné stanovisko EIA je věcně správné a neexistuje ze zákona důvod ke změně.

Ministr životního prostředí proto hledal jiné řešení. V uplynulých měsících vedl jednání se zástupci těžební společnosti i dalšími klíčovými aktéry, jejichž výsledkem je řešení vedoucí ke zkrácení těžby. Společnost Severočeské doly výslovně vyjádřila zájem na bezrozpornosti rozhodnutí, a proto se vyjádřila v rámci odvolacího řízení Českému báňskému úřadu ke změně původního rozhodnutí, ve smyslu zkrácení těžby do roku 2033.

„Naším cílem bylo najít řešení, které bude právně čisté, ale zároveň naplní slib v oblasti útlumu uhlí, ke kterému jsme se jako vláda zavázali. Jsem rád, že se podařilo najít cestu k řešení, které těžbu zkracuje do roku 2033,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodal: „Toto rozhodnutí je důležitým krokem k transformaci české energetiky a zároveň dokladem, že i komplikované situace je možné konstruktivně řešit.“

„Nacházíme se v historické etapě české energetiky. Proces útlumu výroby elektřiny z uhlí se postupně dostává do konkrétního časového rámce a nabývá reálných obrysů. Podíl uhelných zdrojů, který dnes tvoří přibližně 40 % energetického mixu, se bude již po roce 2030 postupně snižovat na nutné minimum. Tento pokles bude probíhat ruku v ruce s náběhem nízkoemisních alternativ – zejména obnovitelných zdrojů a v přechodném období také moderních plynových kapacit, v dlouhodobějším horizontu nových jaderných zdrojů. Dekarbonizace teplárenství by měla být dokončena již do roku 2030. Skupina ČEZ je na tuto transformaci připravena a aktivně ji naplňuje,“ sdělil Daniel Beneš, ředitel a předseda představenstva skupiny ČEZ, která je vlastníkem Severočeských dolů.

Právě společnost Severočeské doly požádala o zkrácení doby ukončení těžby na dole Bílina k roku 2033. „V rámci probíhajícího správního řízení o povolení k hornické činnosti společnost Severočeské doly reagovala na opakované požadavky odvolatelů směřující k časovému omezení této činnosti. Společnost proto ve svém vyjádření adresovaném Českému báňskému úřadu vyjádřila zájem na právní jistotě a bezrozpornosti budoucího rozhodnutí, a to zejména s ohledem na jeho případné časové vymezení do konce roku 2033,“ komentoval žádost generální ředitel Severočeský dolů Ivo Pěgřímek.

O zkrácení doby těžby rozhoduje Český báňský úřad. „Český báňský úřad, jako orgán, který vede řízení o odvolání proti vydanému povolení prodloužení těžby na dole Bílina, při svém rozhodování musí k žádosti Severočeských dolů o zkrácení těžby do roku 2033 přihlédnout,“ potvrdil předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka.

Dřívější ukončení těžby uhlí vítá například organizace Greenpeace, která se odvolala vůči rozhodnutí o prodloužení těžby na dole Bílina.

„Co nejrychlejší odklon od uhlí je zásadní nejen pro klima, ale i pro lidi žijící v uhelných regionech, kteří potřebují jistotu. Teď, když se konečně blíží definitivní a snad nezvratné rozhodnutí, že těžba na velkolomu Bílina skončí nejpozději do roku 2033, byť k němu mohlo dojít výrazně dříve, je na čase začít řešit konkrétní plán rekultivace a budoucnost území,“ uvedl k tomu vedoucí energetické kampaně organizace Greenpeace ČR Jaroslav Bican.