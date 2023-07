Terminál v nizozemském Eemshavenu v prvním pololetí odbavil 12 lodí s LNG pro Česko

První evropský terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) spuštěný od zahájení války na Ukrajině jede naplno. Během prvních šesti měsíců letošního roku odbavil celkem 12 lodí se zkapalněným plynem určeným pro Českou republiku. Zařízení umožní zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho tři miliardy jsou určeny pro Českou republiku, což je objem rovnající se více než třetině české roční spotřeby. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.

„Terminál v Eemshavenu byl vůbec prvním LNG terminálem, který začal v Evropě fungovat po ruské invazi na Ukrajinu, a významně přispívá k posílení české i evropské energetické bezpečnosti. Jsem rád, že terminál plní svůj účel a že se daří tankery s LNG rychle odbavovat. Zásobníky s plynem v České republice jsou nyní naplněny na více než 89 procent, i když k nám v tuto chvíli neteče žádný plyn z Ruska,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Přímo součástí smluv na dodávky LNG do terminálu v Eemshavenu je i podmínka, že žádný dovážený plyn není z Ruska. Většinu dodávek LNG mířících do České republiky tvořily lodě ze Spojených států amerických.

V prvním pololetí terminál odbavil 12 lodí s LNG, které přivezly plyn pro Česko v objemu přes 1 miliardu kubických metrů a zhruba ekvivalent 15 procent české roční spotřeby, která loni dosáhla 7,5 miliardy krychlových metrů plynu.

„Terminál se loni podařilo zprovoznit během rekordně krátké doby v průběhu několika málo měsíců a s jeho fungováním jsme zatím velmi spokojeni. Během letošního léta se chceme společně s našimi partnery soustředit na jeho přípravu na další topnou sezonu a pojištění bezpečnosti dodávek. Půjde například o alternativní zdroj tepla pro zimu, kdy budou instalovány nové plynové kotle jako záloha pro dodávky z blízké teplárny,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Zařízení o celkové roční kapacitě 8 miliard metrů krychlových se nachází v přístavu Eemshaven v provincii Groningen a tvoří ho dvě plavidla, Golar Igloo a Eemshaven LNG, umožňující skladování LNG a zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.

Terminál byl spuštěn 15. září loňského roku, teprve po něm byly uvedeny do provozu další LNG terminály v německém Wilhelmshavenu a Brunsbüttelu. Kapacitu v nizozemském terminálu má ČEZ nakoupenu na pět let do září 2027.