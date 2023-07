Teď je správný čas na servis plynových spotřebičů, radí plynaři

Český plynárenský svaz (ČPS) doporučuje odběratelům plynu, aby si už nyní zajistili termín pravidelného servisu svých kotlů a dalších odběrných plynových zařízení. Na podzim, kdy startuje topná sezóna, mají plynoservisy plno a čekací lhůty jsou dlouhé. Roční servis před zvýšenou zátěží v zimním období je to nejlepší, co mohou majitelé plynových zařízení udělat pro jejich bezchybný provoz. Předejdou tím i případným problémům, které se objevily v uplynulé topné sezóně v souvislosti s výskytem nečistot sulfidu měďného.

Pravidelný servis je základ spolehlivého provozu domácích spotřebičů na plyn. Plynaři radí, aby si lidé nechali například svůj plynový kotel zkontrolovat alespoň jednou ročně. Čekat s kontrolou a údržbou na poslední chvíli před začátkem nové topné sezóny odborníci jednohlasně nedoporučují – odběratelé by si měli zajistit termín kontroly svých spotřebičů už teď, než se plynoservisům zaplní kalendáře. Odběratelé pak budou mít jistotu, že jejich plynová zařízení budou včas připravena na nadcházející topnou sezónu.

„Doporučujeme všem odběratelům, aby prováděli pravidelný servis svých odběrných plynových zařízení jako kotle, sporáky nebo také domovní rozvody plynu. Taková kontrola přinese nejen jistotu bezpečného provozu plynových zařízení, ale dokáže výrazně prodloužit i jejich životnost,“ říká Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS).

Servis plynových spotřebičů dokáže předejít nepříjemnostem spojeným se znečištěním hořáků a dalších částí zařízení. Odhalí i problémy, které souvisí s nedokonalým spalováním plynu a možným vznikem škodlivých látek, jako je oxid uhelnatý.

Servisy mají na podzim plno

Sjednat si termín návštěvy topenáře nebo technika plynoservisu není složité. Servis nabízejí výrobci a distributoři plynových spotřebičů nebo firmy specializující se na oblast vytápění, plynu a instalatérské práce.

Stejně jako v dalších případech se ani u pravidelných revizních prohlídek nebo servisu plynového kotle nevyplatí vybírat pouze podle ceny, ale je dobré zvážit i předchozí zkušenost a případné reference.

„Kontrolu plynových zařízení by měli vždy provádět odborníci. Jsou to lidé, kteří prošli školením od výrobce plynového spotřebiče a jsou kompetentní pro jeho servis a případnou opravu,“ vysvětluje Ivo Kršek, ředitel Technického odboru Českého plynárenského svazu, a doplňuje: „Termín kontroly doporučujeme domluvit co nejdříve a nedělat ji za pět minut dvanáct, kdy už bude potřeba topit a kdy může být těžké najít volný termín.“

Kontrola pomůže proti nečistotám

V loňském roce se v celé České republice objevilo několik desítek případů vzniku sulfidu měďného přímo v odběrných plynových zařízeních. Tyto nečistoty se mohou tvořit reakcí sulfanu s měděnými částmi odběrného plynového zařízení (kotle nebo domovních rozvodů plynu).

Sulfan je složkou, která se vyskytuje v zemním plynu přirozeně. Jeho obsah v zemním plynu je pravidelně měřen, stejně jako obsah jiných složek plynu, a jeho množství je v mezích stanovených předpisy. Pravidelná měření se provádějí už na vstupních místech plynu do České republiky. Kvalitu plynu si lze také kdykoliv ověřit na webových stránkách distributorů. Problém možného vzniku těchto nečistot tak nejspíše souvisí s konkrétními technickými parametry odběrných plynových zařízení zákazníků.

Český plynárenský svaz proto upozorňuje, že pravidelný servis zařízení dokáže i v těchto případech odběratelům plynu pomoct a předejít tím případným problémům. Pokud preventivní prohlídka tyto nečistoty odhalí, technik rozvody vyčistí profouknutím.