TC Praha v dubnu: Finance, dekarbonizace, kyberbezpečnost, vesmír či budoucnost výzkumu aktuálně

Výše zmíněná hesla byla našimi dubnovými tématy, spolu s životním prostředím a zemědělstvím v seminářích a informačních dnech pro vás. Současně přinášíme další analýzy o evropských programech či studii o dekarbonizaci českého průmyslu. Dozvíte se také, jaké projekty „poletí“ do vesmíru.

Na zámku Křtiny se konalo setkání finančních manažerek a manažerů pro Horizont Evropa

V reprezentativních prostorách zámku Křtiny se dne 23. dubna uskutečnilo již 35. setkání pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů HE/H2020 (FINPRA). Akce proběhla ve spolupráci s CZARMA jako součást dvoudenního setkání „Finance na zámku“. Prezenčně se setkání účastnilo více než 100 odborníků a odbornic z oblasti finančního řízení projektů výzkumu a inovací. Dalších zhruba 100 sledovalo prezentace online.

Prezentace z Národního informačního dne k zemědělství a životnímu prostředí

TC Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou organizovali 1. dubna Národního informačního den k zemědělství a životnímu prostředí. Účastníci byli seznámeni s aktuálními výzvami v oblasti věd o živé přírodě, zejména klastrem 6 – Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí, misemi zaměřenými na klima, půdu i oceány či s možnostmi, které nabízí EIT Food. O zkušenosti se podělili také úspěšní řešitelé projektů. Více informací naleznete na webu Horizont Evropa.

Prezentujeme nové analýzy TC Praha: Účast českých subjektů v evropských programech a genderová vyváženost v MSCA

Na webu Horizont Evropa najdete dvě nové analytické studie. První se zaměřuje na účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních evropských výzkumných a inovačních programech mimo Horizont Evropa. Druhá analýza hodnotí genderovou vyváženost a aktivitu českých žadatelů v rámci MSCA Postdoctoral Fellowships v letech 2014–2023. Obě studie přinášejí podrobné informace a zajímavá data o zapojení ČR do evropského výzkumu.

EK zveřejnila návrh pracovního programu 2025

V pátek 25. dubna zveřejnila Evropská komise zatím oficiálně neschválenou verzi pracovního programu, který obsahuje přehled výzev Horizont Evropa pro rok 2025 ve 12 oblastech. Zveřejněny byly i pozměněné části pracovního programu 2023–2025 Marie Skłodowska-Curie Action a General Annexes. Otevření výzev je plánováno na polovinu května. Připojte se k národním informačním dnům, které pořádá TC Praha ve spolupráci s odborníky na jednotlivé oblasti programu, abyste se dozvěděli více informací.

Novinky z programu Horizont Evropa v kostce

Národní kontakty (NCP) TC Praha připravili dubnové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti Horizont Evropa. Nepřehlédněte, že zároveň s národními informačními dny k výzvám HE 2025 probíhají ve většině klastrů také informační dny pořádané Evropskou komisí, resp. pre-infoden v oblasti bezpečnosti pořádaný mezinárodní sítí NCP. Za pozornost také stojí rekordní počet žádostí předložený do nedávno uzavřené výzvy Teaming for Excellence. Pokud si přejete být v obraze o aktuálním dění registrujte k odběru Zpravodaje Horizont Evropa.

Představujeme studii přinášející scénáře dekarbonizace českého průmyslu

Transformace směrem k nízkouhlíkové ekonomice je jednou z největších výzev současnosti. Studie „Scénáře a analýza technologického vývoje v oblasti dekarbonizace“, vzniklá v rámci projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik, nabízí přehled legislativních opatření i přelomových technologií, které mohou formovat budoucnost tuzemského průmyslu. Mapuje současné trendy a politické cíle, analyzuje evropské i národní regulace a identifikuje technologická řešení – od pokročilých obnovitelných zdrojů po akumulaci energie a zachycování uhlíku. Dokument slouží jako klíčový podklad pro tvorbu scénářů a strategická rozhodnutí napříč státní správou, výzkumem i soukromým sektorem.

Uspořádali jsme seminář o kyberbezpečnosti

Prohlášení, že daleko významnější, než všechny bezpečností systémy, je čas věnovaný prevenci ve vzdělávání lidí, se neslo napříč seminářem na téma kyberbezpečnosti, který 9. dubna společně uspořádaly TC Praha a Centrum pro regionální rozvoj ČR v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network ČR. Více o semináři a o Cybersecurity Innovation Hub se dočtete na tomto odkazu.

Vybrané projekty poletí na ISS s českým astronautem Alešem Svobodou

Dva projekty, tričko ISS a Icarus Armor Next Gen, které byly finančně podpořeny z ESA Spark Funding v rámci projektu ESA Technology Broker, byly vybrány k letu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) s českým astronautem Alešem Svobodou. Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s dalšími resorty vybralo celkem 14 projektů. Půjde o pestrou škálu témat od fyziologie až po demonstrátory nových technologií a aktivity pro širší veřejnost. Některé by se na ISS měly dostat ještě před začátkem mise českého astronauta koncem roku 2027, další poletí přímo s ním. Více o projektech zde.

Pozvánka na akci

Minulý měsíc jsme vás zvali na konferenci SCI-PO, strategické fórum veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která se letos zaměří na udržitelné financování výzkumu, vývoje a inovací po roce 2027. Akce se uskuteční 29. 5. a registrace je již otevřena.