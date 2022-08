Svoboda pohybu ve městech, kde se dobře dýchá

20. ročník Evropského týdne mobility (ETM), největší kampaně na podporu udržitelné městské mobility, letos proběhne již tradičně od 16. do 22. září. Akce ve spolupráci s širokou veřejnosti, obcemi a městy napříč celou Evropou podporuje využívání veřejné dopravy, budování cyklostezek, zkvalitnění pěších zón a další cesty ke zpřístupnění aktivní městské mobility, aby byla posílena udržitelnost dopravy, ochrana životního prostředí a zejména kvalita ovzduší ve městech.

Téma letošního ročníku je „Lepší dostupnost“. Propojení „tradičních“ druhů dopravy s novými digitálními řešeními zůstává klíčovým aspektem pro budoucnost ve městech.

Lépe propojená doprava znamená lépe propojená místa a lidi – tam míří letošní kampaň pro #EVROPSKÝTÝDENMOBILITY. K tomu jsou zapotřebí místa, která budou návštěvníky vybízet k procházkám a setkávání. Proč by těmito místy nemohly být třeba vhodně uzpůsobené dopravní uzly? Rozvoj a přetváření infrastruktury samozřejmě představují mnoho výzev. Ani ty ETM letos neopomíjí a vyzdvihuje důležitost plánování, které nám umožní přeměnu vnitřních měst na zelenější, rozmanitější a inkluzivnější místa umožňující bezpečnou a efektivní koexistenci různých druhů dopravy.

Zde se můžete registrovat na Evropský týden mobility.

Připojte se i vy k Evropskému týdnu mobility

Nejste obec či město, ale přesto podporujete a propagujete udržitelnou městskou mobilitu? Pak se přihlaste k MOBILITYACTION a podělte se o svůj úspěch. Stanete se součástí široké kampaně, vaše akce bude viditelná na webu Evropského týdne mobility a budete mít k dispozici propagační materiály kampaně. Zapojit se mohou občanské iniciativy, vzdělávací instituce, neziskové organizace, ale také další subjekty. Událost k MOBILITYACTION není omezen na konkrétní den, registrovat se tedy můžete v průběhu celého roku. Dejte o sobě vědět!

Co letos s ETM ještě zažijete?

Součástí kampaně jsou i další akce spojené s udržitelnou dopravou. Děti, učitelé i rodiče se mohou (nejen) na podzim vydat Pěšky do školy, začátek dne tak stráví zdravě a aktivně, navíc napomohou bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí v okolí škol. Dále poběží zářijová výzva Do práce na kole, auto tedy nechte doma a dopravte se na kole, koloběžce nebo třeba pěšky. Další akcí na podporu chůze v rámci každodenních aktivit je Výzva 10 000 kroků, které se účastní stovka měst a deset tisíc aktivních účastníků. Ulice bez aut, zato plné her, domácích dobrot, hudby, divadla, přednášek, workshopů a především sousedské pohody zažijete na sedmnáctém ročníku sousedských slavností Zažít město jinak.

MŽP pro města a obce bez emisí

Ministerstvo životního prostředí podporuje vedle podpory nemotorové dopravy, také přechod na využití bezemisních vozidel zejména pro veřejný sektor. Aktuální Výzva č. 3/2022: Ekomobilita s celkovou alokací 600 mil. Kč z Národního programu ŽP (finančními prostředky z Národního plánu obnovy) byla vyhlášena 1. 6. 2022 a je zaměřena na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic pro obce, kraje, městské firmy nebo neziskové organizace a další. Výzva je pro žadatele z celé ČR, včetně Prahy a městských částí.

„K 22. srpnu, tedy dva a půl měsíce po spuštění, již máme žádosti o podporu projektů za bezmála 184 mil. Kč. Konkrétně jde o nákup 398 vozidel na alternativní pohon různých kategorií a pořízení 124 dobíjecích stanic. Příjem žádostí běží do 15. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace. Kdyby nám peníze nestačily, jsme připraveni navázat podobnou výzvou z prostředků Modernizačního fondu,“ potvrzuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Týden mobility je organizován v rámci projektů Evropské komise, v České republice je hlavním koordinátorem Ministerstvo životního prostředí, spolukoordinátorem je i v letošním roce spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Ten s českými městy dlouhodobě spolupracuje a podporuje je, aby realizovala dočasná i trvalá opatření pro skutečný posun v oblasti čisté mobility. O tom, jaká města se do ETM letos zapojují a jaké akce chystají, se můžete přesvědčit na jejich Seznamu programů v českých městech.

Pod záštitou MŽP proběhne v Praze Čakovicích ve dnech 20. – 21. 9. Setkání s elektromobilitou s podtitulem Elektromobilita ve firmách a ve státní správě. Akce je určena zástupcům úřadů a firem, kteří se zabývají budoucností mobility a hledají, či plánují nalézt řešení pro začlenění elektrických vozů do vozového parku. Pokud se chcete poradit s odborníky, diskutovat, či rovnou vyzkoušet některé z 30 osobních a užitkových elektromobilů, zaregistrujte se zde.