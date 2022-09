Švédský provozovatel přenosové soustavy vidí v letošní zimě zvýšené riziko přerušení dodávek elektřiny v zemi

Švédský provozovatel přenosové soustavy Svenska Kraftnätve středu uvedl, že tuto zimu bude existovat zvýšené riziko toho, že bude muset odpojit část odběratelů elektřiny. To by se mohlo týkat až 2 % celkového zatížení. Důvodem jsou obavy o výši možného dovozu elektřiny ze zahraničí, na kterém je země v zimní špičce závislá.

Přestože výroba elektřiny v zemi i přenosová kapacita ze severu na jih byly v průběhu roku vysoké, v jižním Švédsku se zvýšilo riziko nedostatku elektřiny v nadcházející zimě. "Přešli jsme od nízkého k reálnému riziku, což znamená, že tuto zimu budeme možná nuceni odpojit odběratele elektřiny," říká Erik Ek, manažer strategických operací společnosti Svenska Kraftnät.

Během běžné zimy je Švédsko závislé na dovozu ze zahraničí v průměru zhruba po 36 hodin. Za normálních okolností je poptávka ve špičce v jižním Švédsku uspokojována dovozem ze severních částí země a ze sousedních zemí, jako je Norsko, Dánsko a Německo. Nárůst domácí výroby elektřiny a vyšší než obvyklá přenosová kapacita ze severu na jih Švédska přispěly k tomu, že výhled před letošní zimou byl lepší než obvykle.

Od doby, kdy společnost zveřejnila Zprávu o energetické bilanci na konci května letošního roku, se vnější faktory, které ovlivňují švédskou energetickou soustavu, vyvíjejí k horšímu. Nové výpočty ukazují, že tuto zimu nemůže země počítat s tím, že bude moci dovážet elektřinu ve stejném rozsahu jako v předchozích zimách.

Důvodem je nejistota v dodávkách zemního plynu do Evropy, nízký stav vodních nádrží v Norsku, snížená výroba elektřiny ve Francii a prodloužení odstávky švédské jaderné elektrárny Ringhals 4 o tři měsíce do konce listopadu.

"Naše analýzy pro některé možné scénáře ukazují, že jasně překračujeme normu spolehlivosti podle evropské legislativy, což potvrzuje vážnost situace. Zjednodušeně řečeno to znamená, že v letošní zimě, kdy je nejchladněji, existuje reálné riziko, že budeme muset odpojit odběr elektřiny v některých částech jižního Švédska," uvádí Ek.

Jak rozsáhlé by takové přerušení dodávek bylo a jak dlouho by takové odpojení trvalo, není jisté. Pokud se přerušení dodávek elektřiny stane skutečností, výpočty ukazují, že v zimním dni s maximální spotřebou to může být 200-600 MW. To by odpovídalo asi 2 % zatížení elektrizační soustavy země.