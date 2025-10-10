02/2025

Stát pomůže společnosti Orlen Unipetrol vykrýt výpadek v dodávkách ropy

10. 10. 2025| zdroj: Vláda ČR0

oil-5451802_640
zdroj: pixabay

Stát půjčí firmě Orlen Unipetrol až 200 000 tun ropy na zajištění stabilních dodávek pohonných hmot a dalších ropných produktů. Firmě tím pomůže vykrýt výpadek v dodávkách, k němuž došlo v průběhu října.

S žádostí o zápůjčku ropy ze státních nouzových rezerv souhlasila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 8. října 2025. Schválila také dva důležité strategické dokumenty: Státní kulturní politiku 2026–2030+ a Národní strategii elektronického zdravotnictví 2025–2035.

„Firma Orlen o zápůjčku požádala, protože nebylo možné v říjnu z kapacitních důvodů přepravit předpokládaný objem ropy z přístavu v Terstu,“ vysvětlil premiér Petr Fiala. Zápůjčka umožní zajistit stabilní chod obou českých rafinerií, takže nedojde k ohrožení zásobování českého trhu pohonnými hmotami a dalšími ropnými produkty. „S firmou jsme uzavřeli dohodu, že tento objem ropy se do nouzových zásob vrátí nejpozději do konce ledna příštího roku,“ uvedl předseda vlády.

