Stát pomůže společnosti Orlen Unipetrol vykrýt výpadek v dodávkách ropy

Stát půjčí firmě Orlen Unipetrol až 200 000 tun ropy na zajištění stabilních dodávek pohonných hmot a dalších ropných produktů. Firmě tím pomůže vykrýt výpadek v dodávkách, k němuž došlo v průběhu října.
S žádostí o zápůjčku ropy ze státních nouzových rezerv souhlasila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 8. října 2025. Schválila také dva důležité strategické dokumenty: Státní kulturní politiku 2026–2030+ a Národní strategii elektronického zdravotnictví 2025–2035.
„Firma Orlen o zápůjčku požádala, protože nebylo možné v říjnu z kapacitních důvodů přepravit předpokládaný objem ropy z přístavu v Terstu,“ vysvětlil premiér Petr Fiala. Zápůjčka umožní zajistit stabilní chod obou českých rafinerií, takže nedojde k ohrožení zásobování českého trhu pohonnými hmotami a dalšími ropnými produkty. „S firmou jsme uzavřeli dohodu, že tento objem ropy se do nouzových zásob vrátí nejpozději do konce ledna příštího roku,“ uvedl předseda vlády.
