Odstartoval šestý ročník soutěže Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z nich v kategoriích Krajina, Sídla, Budovy a speciálně pro letošní rok také Průmysl.

Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Vítězové získají finanční či věcné odměny v hodnotě 50-100 tisíc Kč. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit už nyní na www.adapterraawards.cz

„Udržitelnost je v průmyslovém sektoru důležitým tématem, které rezonuje i díky nové povinnosti nefinančního reportingu. Průmyslová výroba patří mezi největší odběratele a zároveň znečišťovatele vod. Společně se zemědělstvím je také nejzranitelnějším sektorem v období sucha. Klimatická změna průmyslovým podnikům přináší nová rizika, ale i nové možnosti, jak se na její dopady připravit,” vysvětluje vedoucí programu Adapterra Martin Ander z Nadace Partnerství, proč bude tato kategorie letos zařazena do soutěže.

Vedle vysoké spotřeby vody v provozu řeší průmyslové podniky také přehřívání výrobních hal a areálů v dobách vedra nebo vysoké náklady na energie. Do nové speciální kategorie Průmysl se proto mohou hlásit projekty zavádějící opatření, která na tyto problémy reagují, ať už v samotném výrobním procesu nebo v běžném provozu svých areálů a budov.

Hlavními kategoriemi soutěže jsou Krajina, Sídla a Budovy. Do Krajiny se mohou hlásit různorodé projekty od udržitelného zemědělství po obnovu mokřadů. Adaptační projekty na klimatickou změnu z intravilánu obcí, ať už jde o revitalizace náhonů či hospodaření s vodou na náměstí, se mohou hlásit do kategorie Sídla. Do Budov spadají veškerá opatření na domech bez ohledu na způsob jejich využití. Finanční a věcné ceny v hodnotě 50-100 tisíc Kč vítězům tematicky zaměřených kategorií udělí partneři soutěže společnosti Nestlé Česko, Heidelberg Materials, SolSol a IVT Tepelná čerpadla.

Soutěž se rozšiřuje také do dalších tuzemských regionů, po Moravskoslezském kraji a hlavním městě Praze letos mezi regionální partnery přibyl jih Čech. „Většina odborníků i laická veřejnost vidí, že počasí kolem nás se mění a extrémní projevy počasí jsou stále častější. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s Nadací Partnerství a prostřednictvím prestižní soutěže Adapterra Awards ocenit nejlepší jihočeské projekty, které realizují účinná adaptační opatření. V loňském roce jsme jako jeden z prvních krajů v Česku dokončili přípravu Adaptační strategie kraje. A součástí jejího naplňování je i motivace a podpora místních obcí, firem, spolků i jednotlivých občanů k projektům užitečným pro přírodu i komunity, v nichž lidé v jižních Čechách žijí,“ uvedl vicehejtman Jihočeského kraje František Talíř.

Stejně jako v předchozích ročnících se může do soutěže zapojit také veřejnost. Prostřednictvím online hlasování od 1. srpna do 15. října vybere vítěze, který získá Cenu sympatie a výhru v hodnotě 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte. Vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 6. listopadu 2024 na tematicky zaměřené konferenci v Praze. Regionální ceny udělí na podzim přímo v daných krajích.

Hlavní kategorie soutěže a ceny pro vítěze

Krajina – 100 tisíc Kč od společnosti Nestlé Česko

Sídla – 50 tisíc Kč od společnosti Heidelberg Materials

Budovy – věcná cena od společnosti SolSol

Cena sympatie – 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Speciální ocenění

Průmysl

Cena Prahy (nejlepší projekt na území hlavního města Prahy)

Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území Moravskoslezského kraje)

Cena Jihočeského kraje (nejlepší projekt na území Jihočeského kraje)

Cena českého příhraničí (nejlepší projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny

Cena rakouského příhraničí (nejlepší projekt na území Horního či Dolního Rakouska)

Harmonogram soutěže 30. 1. – 15. 3. 2024 – Přihlašování realizovaných projektů do soutěže Online přihláška na www.adapterraawards.cz

1. 8. – 15. 10. 2024: Zveřejnění finálových projektů a zahájení online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie

6. 11. 2024 – Konference na téma adaptací na klimatickou změnu a slavnostní vyhlášení vítězů