Spojené království v létě zásobovalo Evropu elektřinou

Spojené království v létě vyvezlo do sousedních zemí více než 8 TWh elektřiny. Důvodem byly nižší ceny plynu ve Spojeném království i rekordně nízká produkce francouzských jaderných elektráren. Toky by se však v nadcházejících týdnech měly otočit,očekává agentura Platts.

Spojené království je tradičně čistým dovozcem elektřiny z kontinentální Evropy. Propojení jeho přenosové soustavy se zeměmi kontinentální Evropy a Norskem zajišťují následující podmořská kabelová vedení:

IFA, spojující Spojené království s Francií, přenosová kapacita 2 GW

IFA 2, Francie, 1 GW

ElecLink, Francie, 1 GW

BritNed, Nizozemsko, 1 GW

Nemo Link, Belgie, 1 GW

North Sea Link, Norsko, 1,4 GW

K tomu, že letos v létě ostrovní stát elektřinu zejména vyvážel, přispěl fakt, že cena plynu na britském plynovém obchodním bodě NBP (z angl. National Balancing Point) byla výrazně nižší než na pro Evropu referenčním bodě TTF.

Podle údajů agentury Platts rozdíl cen mezi NBP a TTF na následující měsíc činil ve třetím čtvrtletí v průměru 90,74 Eur/MWh. Rekordně nízká produkce jaderných elektráren ve Francii navíc způsobila, že se ceny elektřiny ve Francii vyhouply nad britské ceny.

"I když očekáváme, že Spojené království bude od prosince schopno zajistit dovoz elektřiny z EU, uvědomujeme si potenciálně extrémní riziko zvýšení cen v případě, že by Británie musela hrát přetahovanou o elektřinu se svými sousedy," uvedl Glenn Rickson, vedoucí evropské energetické analýzy agentury Platts.

Pokračující vývoz v říjnu

Čistý vývoz Spojeného království do Francie pokračoval i v říjnu, zatímco toky na propojovacích vedeních do Nizozemska a Belgie byly obousměrné. V listopadu pak agentura Platts předpokládá čistý vývoz ze Spojeného království v průměru ve výši 0,1 GW, včetně toků ve výši 1,2 GW do Francie.

V prosinci, kdy se po zářijovém požáru z roku 2021 obnoví plná přenosová kapacita propojovacího vedení IFA o výkonu 2 GW, by mohl čistý dovoz do Spojeného království dosáhnout v průměru 5,6 GW. To by znamenalo, že by se celkový dovoz a vývoz elektřiny z a do Spojeného království za rok 2022 vyrovnal na nule ve srovnání s 25 TWh čistého dovozu v roce 2021.

Pro období prosinec až březen společnost S&P Global předpovídá, že čistý dovoz do Spojeného království dosáhne v průměru rekordních 5,6 GW, než se příští léto mírně zmírní. Největší proměnnou kromě počasí je dostupnost francouzských jaderných elektráren, neboť v současné době je na trhu méně než polovina z 56 francouzských reaktorů.

Norské toky

Kapacita podmořských propojovacích vedení ve Spojeném království se v posledních letech výrazně zvýšila, přičemž propojení s Norskem North Sea Link (NSL) s přenosovou kapacitou 1,4 GW je již rok v komerčním provozu.

Dovoz 4,6 TWh a vývoz 1,1 TWh po NSL za dobu jeho provozu způsobil, že ceny elektřiny v jižním Norsku se letos v létě vyšplhaly na historická maxima.

Ne všechny aspekty dovozu levné nízkouhlíkové elektřiny z Norska bohatého na vodní zdroje však byly příznivé. Podle analýzy agentury Platts se během čistého dovozu z Norska zvýšilo omezování výroby větrných elektráren ve Spojeném království.

Toky přes NSL také mohou sehrát roli v úvahách Norska o omezení vývozu, aby si uchovalo zásoby vodních zdrojů na zimu, která by mohla být náročná.