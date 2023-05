Špičkové technologie umožňují nejen úsporu energie, ale také úspory finanční

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR z.s. (dále jen „NEK“), sdružuje společnosti, působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu. Byl založen v roce 2008 z iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS kraje, Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava a dalších. V současné době má klastr 17 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejností.

Čím se NEK zabývá a jaký druh služeb můžete nabídnout ostatním společnostem:

Cílem NEK je podpořit rozvoj činností v oblasti energetiky v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR a s ohledem na legislativu EU, ve které je stanoven rámec politiky EU v oblasti klimatických cílů EU do roku 2050. Nyní se začíná rozhodovat o biliónových investicích do zajištění spolehlivé, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné dodávky energie a NEK je samozřejmě u toho.

V současné době se zabýváme přípravou a realizací projektů, které jsou zpravidla podpořeny z dotačních programů. Díky dlouholetému působení na trhu a řadě realizovaných projektů mají firmy, pro něž dotační projekty zpracováváme, jednoznačnou jistotu, že jejich žádosti budou zpracovány v požadované kvalitě. Do této chvíle máme 100% úspěšnost v rámci formálního a věcného hodnocení. To našim členům a klientům garantuje úspěšné získání dotací. Vyzdvihnout musíme také to, že dokážeme malým a středním podnikům pomoc s počáteční investicí, která mnohdy bývá překážkou pro zahájení realizace nových projektů. V rámci dotačních projektů zajišťujeme pro žadatele kompletní servis, tedy kromě zpracování vlastních žádostí například administraci výběrových řízení, následný povinný monitoring, zpracování zpráv o realizaci, žádostí o platbu a následný post dotační monitoring včetně zpracování zpráv o udržitelnosti. Naši členové také samozřejmě od nás mají aktuální informaci, o jaké dotace se mohou ucházet a své žádosti tedy předkládají mezi prvními.

Propojením NEK s vědeckovýzkumnými organizacemi jsme schopni pro členy i klienty získat vyšší míru dotace až o 20 % a našim členům pomáháme v rámci dotačního řízení tímto propojením snížit prvotní i průběžné náklady na rozdíl od běžných společností zabývajících se pouze dotacemi.

Čím se NEK odlišuje od ostatních:

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR z.s. je výjimečný svým úzkým propojením soukromého sektoru s vědecko-výzkumnými organizacemi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jak uvádíme výše, díky tomu jsme schopni pro členy i klienty získat vyšší míru dotace a našim členům pomáháme v rámci dotačního řízení snížit prvotní i průběžné náklady projektu. NEK se může pyšnit řadou již úspěšně realizovaných projektů s investičními náklady v řádu několika stovek miliónů korun, se kterými se můžete blíže seznámit níže.

Jsme pyšní, že se realizací projektů přímo podílíme na zvyšování konkurenceschopnosti českých firem, a to doslova v celosvětovém měřítku. Věříme, že zanecháváme výraznou pozitivní stopu ve zvýšení možnosti vstupu českých firem na mezinárodní trhy.

Důležitou činností, kterou se dle našeho názoru odlišujeme od běžných poradenských společností, je propojení podnikatelských subjektů z různých průmyslových odvětví se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi. Tato síť spolupráce je schopna každému členu NEK pomoci s vyřešením většiny problémů, které by vlastními silami anebo ve spojení s poradenskými organizacemi vyřešit neuměl. Vznikají tak „multidisciplinární řešitelské týmy“, mající přístup k nejnovějším poznatkům vědy a výzkumu, které mohou přímo aplikovat při pomoci našim členům s řešením jejich problémů.

Za zmínku rovněž stojí pomoc našim členům při účasti v obchodních soutěžích, kdy se vzájemně sdružujeme na základě našeho společného obchodního zájmu a ten aplikujeme při účasti v obchodních soutěžích.

Jaké NEK v posledních letech zrealizoval a realizuje projekty:

1. OPPIK, Aplikace

Název projektu: Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001

Termín realizace: 1.10.2018 – 31.12.2021

Žadatel NEK, partneři enact s.r.o. a VŠB – TUO, VEC

První část projektu se zabývala tvorbou certifikované metodiky, technického popisu, analytického a výpočtového aparátu a nástrojů pro uplatnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001: Energetický management. Druhá část projektu vývojem systému ve formě IT aplikace pro efektivní energetický management.

Realizací projektu došlo k vytvoření návodu, na jehož základě je možné sladit postupy zavádění systému energetického řízení a usnadnit institucím, které poskytují certifikáty dle normy ČSN EN 50001, samotný proces a v neposlední řadě umožnit správcům energetického hospodářství účinně řídit spotřebu energie.

Konečným výsledkem projektu je informační systém, který je koncipován jako nástroj, schopný pokrýt plánování a řízení spotřeby energie, a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. Zavedením energetického řízení do struktur řízení klienta se z energetického managementu stane interní proces, nad kterým bude mít management klienta plnou kontrolu.

2. OPPIK, Spolupráce

Název projektu: Zřízení mobilního výzkumného pracoviště pro energetický management

Termín realizace: 1.10.2019 – 31.12.2021

Žadatel NEK

Tento projekt navazuje na výše zmíněný projekt Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001. Realizací projektu došlo ke zřízení mobilního výzkumného pracoviště, které bude monitorovat, zpracovávat a vyhodnocovat získaná data v rámci zavádění energetického managementu pro účely stanovení efektivní spotřeby energií na posuzovaných budovách a výrobních objektech. Bylo vytvořeno moderní a výkonné pracoviště, založené na využití nejmodernější měřící výpočetní techniky a úzce profilového software. Realizací tohoto projektu došlo k rozšíření nabízených služeb.

3. OPPIK, Aplikace

Název projektu: Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů

Termín realizace: 1.10.2019 – 30.9.2022

Žadatel NEK, partneři HS Flamingo s.r.o. a VŠB – TUO, VEC

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na snížení emisí spalovacích zařízení je vývoj nových produktů na prvních příčkách ve strategiích výrobních firem. Legislativa EU postupně omezuje produkci spalovacích zařízení, která jsou nešetrná k životnímu prostředí, mají velký podíl prachu ve spalinách a jejich hoření dosahuje nízké účinnosti.

Společný projekt reaguje na potřeby vyvinout nová spalovací zařízení, která budou odpovídat současným a budoucím normám, budou konkurenceschopné a současně budou splňovat běžné nároky koncových spotřebitelů na design a funkčnost.

Cílem projektu je vývoj nového typu lokálního topidla nízkého výkonu, vhodného pro instalaci do nízkoenergetických a pasivních domů.

4. OPPIK, Aplikace

Název projektu: Spalovací zařízení na pelety s akumulační funkcí zdravého sálavého tepla a automatickou regulací hoření

Termín realizace: 1.2.2020 – 31.12.2022

Žadatel HS Flamingo s.r.o., partneři NEK a VŠB – TUO, VEC

Projekt řeší zvyšující se poptávku po spalovacích zařízeních, která by automaticky řídila provoz kamen s možností samozapalování a zhasínání, splnila normy, které se budou v dalších letech zpřísňovat, nabídla zákazníkům akumulační funkci sálavého tepla a také splnila požadavky na nízkoenergetický zdroj tepla s možností instalace do pasivních a nízkoenergetických domů.

Vývoj produktu má za cíl přinést spojení akumulační funkce s komfortem peletových kamen, která i při vyhasnutí budou dále předávat naakumulované teplo. Navíc v případě zabudování do obezdívky budou lehce sestavitelná tak, aby to zvládl nejen vyučený kamnář.

Cílem projektu je vývoj spalovacího zařízení, které bude kombinovat funkci automatických peletových kamen a funkci akumulace tepla, která přinese zákazníkům zdravé sálavé teplo a současně splní parametry nízkého tepelného výkonu.

5. OPPIK, Aplikace

Název projektu: Vývoj sporáku na tuhá paliva s keramickým obkladem a regulací teploty pro pečení Smart Heat

Termín realizace: 1.11.2020 – 30.5.2023

Žadatel HS Flamingo s.r.o., partneři NEK a VŠB – TUO, VEC

Cílem projektu je vývoj sporáku, spalovacího zařízení s funkcí trouby a precizní regulací teploty Smart Heat. Sporák bude na dřevo a bude mít elektronicky regulované spalování, ale především regulovatelnou teplotu v troubě. Komfort pečení, nový prototyp ekologický a šetrný k životnímu prostředí, je absolutní prioritou celého projektu.

Produkt bude splňovat nejpřísnější normy, a to aktuální normu ČSN EN 12815 pro ČR a Nařízení EU 2015/1185 od 1.1.2022, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva, ale také daleko přísnější normy v zahraničí.

6. OPPIK, Spolupráce

Název projektu: Zřízení centra kybernetické bezpečnosti NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, z.s.

Termín realizace: 1.7.2021 – 30.6.2023

Žadatel NEK

Dne 1.7.2021 byla zahájena realizace projektu Zřízení centra kybernetické bezpečnosti NEK. V současné době probíhají přípravné práce. Realizace tohoto projektu je vyvolána mimo jiné aktuálním zájmem z řad členů klastru, ale i široké laické a odborné veřejnosti. Samotný Moravskoslezský kraj, ve kterém bude centrum kybernetické bezpečnosti umístěno, klade velký důraz na vytvoření či realizaci obdobného centra, které se bude kyberbezpečností zabývat. Cílem projektu je vytvořit centrum kybernetické bezpečnosti, které bude vzdělávat, v praxi předvádět a informovat o potenciálních hrozbách a monitorovat příležitosti, jak jim předcházet a vzdorovat. V neposlední řadě je cílem pomoci členům klastru těmto hrozbám úspěšně vzdorovat. Finální výsledek umožní testovaným subjektům i všem ostatním subjektům získat nástroj pro hledání nejlepší varianty kybernetické ochrany.

7. OPPIK, Aplikace

Název projektu: Mikrokogenerace z nestandardních tuhých biopaliv

Termín realizace: 1.8.2021 – 31.5.2023

Žadatel NEK, partneři LOYD GROUP s.r.o. a ČVUT, UCEEB

Velké množství potenciálně energeticky využitelné nekvalitní biomasy a tuhých alternativních paliv je dnes skládkováno či jinak likvidováno, v lepším případě jsou tyto odpadní suroviny převáženy v rámci okresů či jiných územních celků do provozů, ve kterých jsou spoluspalovány (cementárny, teplárny aj.). S vývojem legislativy směrem ke zpřísňování v oblasti skládkování tuhých alternativních paliv lze očekávat vzrůstající tlak a poptávku po lokálních malých decentralizovaných zařízeních pro energetické využití odpadů. Cílem projektu je návrh zařízení, schopného efektivně využívat v malém měřítku nestandardní tuhá biopaliva té nejnižší kvality až po úroveň odpadů pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Potenciál takové technologie je mnohonásobně vyšší, než je tomu u velkých technologií, které pro svůj efektivní provoz potřebují obrovské množství odpadů, které je nutné získávat i z velmi vzdálených lokalit. Uvažovaná technologie by naopak měla cílit na maximalizaci lokálního využití paliv (odpadů) s nízkou kvalitou, a tím zajistit vysokou efektivitu svého provozu.

Slovo na závěr:

Rádi bychom mezi našimi členy přivítali další malé a střední podniky, kterým dokážeme pomoci jak odborně, tak s počátečními finančními náklady, které pro ně často bývají překážkou. Pro nás i naše členy je důležitá možnost vytvářet tematicky zaměřená oborová seskupení s cílem účelně lobovat za zájmy našich členů při změnách legislativy a umožnit jim například, aby se mohli zapojit do velkých projektů společně, pod zavedenou a nezávislou značkou NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU.

Moderní svět je založen na informacích a úspěch proto záleží mimo jiné na tom, jak rychle informace získáváme.

Snažíme se zabývat tím, co dává opravdu smysl. Úspora energií je slogan, na který teď narážíme velmi často, ale praxe občas za proklamací pokulhává. Plánujeme se tedy soustředit na špičkové technologie umožňující nejen úsporu energií, ale také úspory finanční, a to zejména díky dotacím z EU. Jako jedna z nových cest se jeví participace na projektech využívajících vodíkových technologií.

Článek je vydán v rámci realizace projektu:

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU II.

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023647