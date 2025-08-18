SP ČR vydal stanovisko ke Státnímu programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v dekádě 2026 až 2035 podporuje společenskou transformaci směrem k udržitelné, odolné a spravedlivé společnosti s klíčovým milníkem roku 2030 jako bodem vyhodnocení těchto posunů.
Cílem EVVO není pouze změna individuálního chování, ale posilování schopnosti občanů přispívat k systémovým změnám – ve svých komunitách, institucích i na celospolečenské a mezinárodní úrovni. Svazu průmyslu a dopravy požaduje vložit nový odstavec, který se týká osvěty a vzdělávání k tématu jaderných zdrojů energie.
Stanovisko k Státnímu programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (2025)
