Snižování emisí v letecké dopravě

Ve středu 26.dubna zveřejnila Komise tiskovou zprávu, ve které vítá politickou dohodu v rámci Iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU.

V rámci nových pravidel budou muset dodavatelé paliv do leteckém odvětví ve stále větším množství přimíchávat do leteckého petroleje udržitelná letecká paliva. Očekává se, že provozovatelé letadel budou doplňovat palivo pouze nezbytné k letu a tím omezí emise způsobené nadměrnou hmotností nebo únikem uhlíku.

Letiště provozovatelů by měli mít palivovou infrastrukturu, která umožní dostupnou distribuci udržitelných leteckých paliv a bude zároveň vhodná k tomuto účelu. A v neposlední řadě, dodavatelé leteckých paliv dodávali na letištích v EU minimální podíl udržitelných leteckých paliv, tj. 2 % celkového objemu dodaného paliva do roku 2025, a 70 % do roku 2050.

Dohoda úspěšně navazuje na dohodu aktualizovaných pravidlech pro obchodování s emisemi v odvětví letecké a námořní dopravy , dohodu o podpoře udržitelných paliv pro lodní dopravu a také dohodě o urychleném zavádění infrastruktury pro alternativní paliva .