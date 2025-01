Slova versus činy. Ukázalo se, kdo chce automobilovému průmyslu skutečně pomoci, říkají europoslanci

Navzdory předchozím příslibům politická skupina Evropské lidové strany (EPP) zablokovala návrh Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na usnesení Evropského parlamentu k závažné situaci automobilového průmyslu. Usnesení mělo mimo jiné reagovat na obrovské pokuty pro automobilky, které nebudou schopny od ledna 2025 plnit přísnější emisní normy. Europoslanci za ODS Ondřej Krutílek a Alexandr Vondra, kteří návrh usnesení za ECR připravili, netajili své zklamání.

„Automobilky již delší dobu volají o pomoc. Od října se snažíme rozhýbat Evropský parlament k akci. Kolegové z EPP nás opakovaně prosili o odklad, aby měli čas na vnitřní diskusi. Je leden a usnesení opět shodili ze stolu. Je to nejen neseriózní, ale hlavně naprosto nezodpovědné vůči odvětví, které je páteří české ekonomiky,“ uvedl europoslanec Alexandr Vondra.

„Chtěli jsme za Evropský parlament poslat rychlý a jasný vzkaz Komisi, ať problém nesmyslných pokut okamžitě řeší. Místo toho teď od kolegů z hnutí STAN (které je členem EPP) slyšíme výmluvy, že je nutné počkat na strategický dialog mezi Komisí a automobilkami. To je absolutní nepochopení role europarlamentu, který by měl v této otázce vést, ne otálet,“ doplnil poslanec Ondřej Krutílek.

Usnesení ECR obsahuje tři klíčové požadavky na Evropskou komisi: najít řešení nespravedlivých pokut pro automobilky, posunout revizi nařízení o emisích CO2 již na letošní rok a zrušit faktický zákaz prodeje nových vozů se spalovacími motory od roku 2035. Kvůli naléhavosti situace byli europoslanci ODS připraveni jednat s EPP nejprve o speciálním usnesení k otázce pokut již na lednovém plénu a teprve následně o ostatních otázkách.

„Správné by bylo pokuty zcela zrušit. Není fér trestat automobilky za zpomalující se poptávku po elektromobilech. Ale jsme realisti, a pokud bychom měli konečně příležitost bavit se v Evropském parlamentu o kompromisu, byli bychom otevřeni rozložení kalkulace emisí do delšího časového období,“ uvedl Vondra k otázce možného řešení pokut. Ondřej Krutílek v této souvislosti upřesnil, že „tříleté období navrhované v pozičním dokumentu EPP je nedostatečné a neodpovídá zájmům českého automobilového průmyslu. Podle Sdružení automobilového průmyslu a vládního stanoviska, které premiér Petr Fiala předal předsedkyni Komise Ursule von der Leyen, by mělo být toto období prodlouženo na pět let.“

Do jednání o pomoci automobilovému průmyslu je dlouhodobě intenzivně zapojen i ministr dopravy Martin Kupka, který paralelně jedná s členskými státy EU. Cílem je dosáhnout změny emisních pravidel, která by automobilkám umožnila investovat do inovací bez hrozby likvidačních sankcí.