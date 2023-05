Sev.en Industry Supply dodává elektřinu české železnici a Pražskému hradu

| zdroj: TZ Sev.en Industry Supply

Dodavatel elektřiny Sev.en Industry Supply zaznamenal dva výrazné úspěchy. Prostřednictvím aukce na komoditní burze PXE byl Správou železnic vybrán pro zajištění trakční energie na rok 2024 v objemu přes 1,3 TWh. A ve veřejné zakázce získal kontrakt na dodávku 4,4 GWh elektřiny pro Správu Pražského hradu.

Společnost nakupuje elektřinu z výrobního portfolia Skupiny Sev.en, tedy přímo od tuzemského výrobce, který provozuje vlastní modernizované výrobní kapacity. Může tak zákazníkům garantovat dlouhodobou jistotu dodávky i zajímavou cenu. Úspěch ve veřejných zakázkách potvrzuje výhodnost tohoto obchodního modelu.

„Sev.en Industry Supply se orientuje výhradně na segment B2B, zejména na velké zákazníky s roční spotřebou elektřiny nad 5 GWh. Jsme zapsáni v seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a také zaregistrováni na pražské burze PXE jako účastník obchodování na trhu s elektřinou. Naše nabídky jsou vysoce konkurenceschopné, navíc s bonusem garance dodávek elektřiny přímo od výrobce,“ vysvětluje předseda představenstva Sev.en Industry Supply a. s., David Harant.

Správa železnic je největším odběratelem elektřiny v zemi a předpokládaný objem dodávky 1,3 TWh na rok 2024 představuje přibližně dvě procenta celkové spotřeby České republiky. K oslovení subjektů pro dodávku trakční energie tato státní organizace opakovaně využívá aukcí na komoditní burze Power Exchange Central Europe (PXE). Smlouva se společností Sev.en Industry Supply byla uzavřena se zahájením dodávky od ledna 2024.

Již od dubna 2023 Sev.en Industry Supply jako vítěz veřejné zakázky zajišťuje elektřinu také pro Správu Pražského hradu. Dodávka v celkovém objemu 4,4 GWh směřuje do dvou odběrných míst, kromě samotného Pražského hradu je to rovněž Zámek Lány.

„Smlouvy uzavíráme nejen pro rok 2023 a 2024, ale také na delší období. Společnost Sev.en Industry Supply a. s., budujeme ve spolupráci se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., která pro nás smluvně zajišťuje zejména obchodní tým a podpůrné činnosti,“ dodává David Harant.