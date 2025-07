Senát schválil novelu zákona o pyrotechnice. Poskytne větší bezpečnost, ochranu lidí i zvířat, méně hluku a čistší ovzduší

Senát schválil novelu zákona o pyrotechnice, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem zemědělství (MZe). Novela s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1 zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny, zpřísňuje pravidla pro online prodej a zavádí povinnost odborné způsobilosti i pro nákup a používání kategorie F3.

Posiluje také pravomoci obcí při její regulaci a zavádí minimální ochrannou vzdálenost při odpalování pyrotechniky od objektů, jako jsou nemocnice, chovy zvířat a další citlivá mísa. Záměrem novely je snížit hluk, ochránit zdraví lidí a zvířat a omezit znečištění ovzduší i riziko požárů. Novela nyní míří k podpisu prezidentu republiky.

Novela zavádí tzv. ochranná pásma, která zakážou používání pyrotechniky s výjimkou kategorie F1 do vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, ZOO, chovů zvířat a dalších hospodářských objektů. „Jsem rád, že senátoři dnes podpořili návrh na omezení pyrotechniky, díky kterému se omezí hluk, znečištění ovzduší a riziko úrazů či požárů. Řada změn, které novela přináší, znamená, že mimo jiné už nebude možné nekontrolovaně odpalovat petardy a dělobuchy vyšší kategorie blízko nemocnic, domovů pro seniory, ZOO, chovů zvířat a dalších hospodářských subjektů. Hluk tak nebude způsobovat stres dětem, nemocným, seniorům či plašit hospodářská a domácí zvířata,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že zábavní pyrotechnika do těchto míst, stejně jako do národních parků a české přírody, zkrátka nepatří.

„Používání pyrotechniky je někdy spojeno s vážnými úrazy nebo škodami na majetku. Aby zvířata v útulcích, senioři nebo pacienti v nemocnicích netrpěli, zpřesňujeme podmínky pro užívání a prodej pyrotechniky – například omezení prodeje na tržnicích, užívání v okolí útulků a nemocnic nebo povinnost ověřit věk při nákupu online. Zároveň posilujeme pravomoci obcí určit, kde se pyrotechnika smí užívat, efektivněji chránit veřejný prostor i zranitelné skupiny. Nejde o zákaz, ale o zodpovědný přístup a jasná pravidla pro všechny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (Starostové a nezávislí), který dnes novelu v Senátu obhajoval.

„Pyrotechnika způsobuje každoročně psům, ale i řadě hospodářských zvířat, mnoho problémů. Máme zaznamenané případy předčasných porodů mrtvých telat, ke kterým došlo po odpálení hlasité pyrotechniky v okolí zemědělských podniků. Jsem proto rád, že senátoři dnes podpořili regulaci prodeje a použití pyrotechniky, především té, jejímž hlavním a často jediným účelem je udělat co největší hluk,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Novela dále zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny, tedy ve stáncích, na tržištích a v přenosných zařízeních, s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1. Především pyrotechnika kategorií F4, T2 a P2 je určena pouze pro profesionály s odbornou způsobilostí. Zpřísňuje i online prodej – pyrotechniku kategorií F3 a F4 si bude možné vyzvednout pouze v místech, kde zákon umožňuje jejich skladování, tedy v prodejnách nebo skladech pyrotechniky. S účinností od 1. července 2026 bude možné nakupovat nebo odpalovat pyrotechnické výrobky kategorie F3 pouze osobami s odbornou způsobilostí. Potvrzení odborné způsobilosti bude vydávat Český báňský úřad. Osoby bez tohoto potvrzení nebudou moci kategorii F3 nakupovat ani odpalovat. Za porušení bude hrozit pokuta až 500 tisíc korun.

Novela posiluje i pravomoci obcí, které budou moci vydat obecně závaznou vyhlášku a zakázat používání pyrotechniky kategorie F2, F3 a T1 a pyrotechnických výrobků kategorie F4 a T2, které se používají k provedení ohňostrojné práce, jejíž provedení se pouze oznamuje, na celém území obce nebo na jeho části, a to buď celoročně, nebo v určitých časech. „Každý rok řešíme následky Silvestra – vystresovaná zvířata, zraněné lidi, požáry a odpad po ulicích. Díky novele budou mít obce a města účinný nástroj, jak své obyvatele i životní prostředí chránit,“ uvedl ministr Hladík.

Petardy a ohňostroje přispívají také k výraznému znečištění ovzduší, zejména během silvestrovských oslav. „Velmi vysoká míra znečištění může mít negativní dopad na kvalitu ovzduší, a především na lidské zdraví. To je ohrožené i při krátkodobém vystavení ohňostroji, a to zejména u náchylných osob, jako jsou lidé trpící chronickými dýchacími či kardiovaskulárními potížemi, malé děti nebo senioři. Dle odhadů Světové zdravotnické organizace způsobuje špatná kvalita ovzduší sedm milionů předčasných úmrtí ročně. Opravdu není třeba si ho zhoršovat i ohňostrojem,“ zdůraznil ministr Hladík. Podle průzkumu agentury Focus souhlasí 70 % veřejnosti s tím, aby byl nákup a používání pyrotechniky (kromě té nejméně rizikové) umožněn pouze osobám s odbornou způsobilostí.

Pyrotechnické výrobky se rozdělují na zábavní pyrotechniku (F1 až F4), divadelní (T1 a T2) a ostatní pyrotechnické výrobky (P1 a P2). Vyšší číslo u jednotlivé kategorie znamená vyšší riziko při jejím používání. Přehled kategorií zábavní pyrotechniky F1 – bouchací kuličky, motýli, prskavky F2 – petardy, římské svíce, dýmovnice, malé baterie F3 – velké kompaktní baterie, složené ohňostroje, velké petardy, římské svíce velkých kalibrů, velké fontány F4 – kulové pumy, válcové pumy, kompaktní baterie, ohněpád.