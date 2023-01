Senát schválil novelu, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Senát dnes schválil novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje. Novela nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

„Domácnosti či firmy si budou moci pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Majitelé také nebudou muset také žádat o stavební povolení, které je v současnosti nutné u elektráren s výkonem nad 20 kW,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Novelou energetického zákona chceme vzhledem k současné situaci s vysokými cenami energií podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů domácnostmi nebo menšími podnikateli.“

U staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nebude nutné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nebude potřeba ani licence Energetického regulačního úřadu.

Dosud platilo, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávali podnikateli, což v řadě případů přinášelo komplikace. Novela tak snižuje pro samovýrobce energie z OZE administrativní požadavky na povolování a provoz těchto zdrojů.