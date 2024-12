Sdělení MPO k možnostem exportu a importu biometanu a souvisejícímu uplatnění záruk původu biometanu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává sdělení k možnostem exportu a importu biometanu a souvisejícímu uplatnění záruk původu biometanu.

V současné době neexistuje v EU ucelený harmonizovaný postup pro mezistátní obchod s biometanem v rámci EU na úrovni nezpochybnitelné evidence a trasování certifikátů pro sledování kritérií udržitelnosti a úspor emisí (PoS) do místa spotřeby biometanu spolu s provázáním na záruky původu. Stále také není v provozu Databáze unie dle čl. 31a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 ze dne 18. října 2023, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652 (dále jen „směrnice RED III“).

Po zprovoznění Databáze unie (dále jen „UDB“) pro plynná paliva bude mezinárodní obchod s biometanem v EU, a tedy všechny přeshraniční transakce s biometanem, sledován a evidován v UDB. UDB bude zároveň podkladem pro vykazování národních cílů podle čl. 3 směrnice RED III v systému SHARES, proto Česká republika bude po připojení k UDB zohledňovat při započítávání biometanu výstupy z UDB. Česká republika se k UDB plánuje připojit prostřednictvím vnitrostátní databáze tak, jak to umožňuje směrnice RED III.

Společnost OTE, a.s. (dále jen „OTE“) je podle zákona č. 458/2000 Sb., zmocnění v ČR vydávat záruky původu energie, zajišťovat jejich evidenci včetně jejich převodů, uplatnění, vyřazení a zrušení a uznávat záruky původu vydané v zahraničí. OTE je součástí a členem evropské asociace vydavatelů záruk původu AIB (Association of Issuing Bodies).

Aby se zabránilo riziku dvojího započtení stejných jednotek biometanu (tzv. double counting), stanovuje Česká republika při exportu a importu biometanu následující pravidla:

1. Započtení biometanu pro cíle ČR

Pro výrobny biometanu, které čerpaly veřejnou podporu (jsou příjemci provozní nebo investiční podpory), platí, že vyrobené množství biometanu vtlačené do přepravní nebo distribuční soustavy na území České republiky je započítáváno do národních cílů České republiky podle článku 3 směrnice RED III. Veškeré záruky původu biometanu takto podpořených výroben musí být uplatněny pouze ke spotřebě plynu na území České republiky. Informace o poskytnutých dotacích a započtení do národních cílů bude uvedena na záruce původu.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze výrobny biometanu s rozhodnutím o udělení investiční dotace do 31. 12. 2022, které zároveň splňují podmínku zprovoznění do 31.12.2024. Pro ně platí pravidla uvedená v bodu 2 níže.

2. Export biometanu (převod ZP biometanu vydané v ČR do jiného státu)

Pro prokázání spotřeby biometanu mimo ČR z výroben biometanu, které nepřijaly žádnou veřejnou podporu, a výroben biometanu, které získaly rozhodnutí o přidělení investiční dotace do 31. 12. 2022 a současně byly zprovozněny do 31.12.2024, platí:

2.1. Pro státy napojené na plynárenský hub AIB: Držitel účtu převádí záruky původu prostřednictvím hub AIB přímo z evidence OTE do evidence příslušného státu. Principiálně jde tedy o tzv. úkon „převod záruky původu“ podobným způsobem, jako kdyby byla převáděna mezi držiteli účtu v Evidenci záruk původu v rámci ČR.

2.2. Pro státy nenapojené na plynárenský hub AIB: Uplatnění záruk původu může držitel účtu uskutečnit v evidenci OTE využitím tzv. ex domain cancellation, tj. uplatní záruku původu biometanu, který byl vyroben v ČR, pro spotřebu mimo Českou republiku. V rámci prohlášení o uplatnění musí držitel účtu uvést zemi, kde má podle jeho informací dojít ke spotřebě biometanu. V tomto případě se nejedná o převod, ale konečné uplatnění záruky původu biometanu ke spotřebě v cílové zemi.

Pro záruky původu biometanu, které byly převedené (2.1) nebo přímo uplatněné (2.2) těmito způsoby ke spotřebě mimo ČR platí, že biometan, k němuž se vztahují, není započítáván do cílů ČR podle článku 3 ani pro účely zveřejnění nebo započtení do reziduálního (zbytkového) mixu podle článku 19 směrnice RED III.

3. Import biometanu (převod ZP vydané v jiném členském státě do ČR, nebo uplatnění záruky původu v zahraničním registru, ale pro spotřebu v ČR)

V případě biometanu vyrobeného v zahraničí a vtlačeného do propojené plynárenské soustavy bude pro možnost prokázání spotřeby v ČR akceptován pouze biometan, ke kterému držitel účtu uplatní záruku původu. Akceptován bude pouze biometan, pro nějž platí, že:

jednotka plynu nebyla v jiném členském státě započtena ke spotřebě pro účely plnění cílů podle článku 3, článku 25, ani pro účely zveřejnění nebo započtení do reziduálního (zbytkového) mixu podle článku 19 RED III.

na stejnou jednotku MWh vyrobeného biometanu byl uplatněn certifikát prokazující kritéria udržitelnosti a úsporu emisí (PoS), pokud byl vystaven.

záruka původu je prokazatelně vydána v souladu s článkem 19 směrnice RED III (včetně legislativou pověřeným vydavatelem záruk původu v daném členském státě, ve kterém byl biometan vtlačen do propojené plynárenské soustavy a v souladu s CEN 16325). Tuto podmínku automaticky splňují všechny záruky původu vydané dle tzv. pravidel EECS, tj. převedené přes hub AIB.

K uplatnění záruky původu biometanu vyrobeného v zahraničí může dojít jedním z následujících způsobů:

3.1. Pro státy napojené na plynárenský hub AIB: Záruka původu biometanu je převedena ze zahraničního registru prostřednictvím hub AIB do evidence OTE v České republice a následně v této evidenci uplatněna držitelem účtu ke spotřebě v ČR.

3.2. Pro státy nenapojené na plynárenský hub AIB: K uplatnění záruky původu dojde prostřednictvím tzv. ex domain cancellation, které je provedeno v zahraničním registru záruk původu dle čl. 19 v RED III. Držitel účtu v Evidenci záruk původu OTE předloží OTE potvrzení o uplatnění záruky původu biometanu ke spotřebě v ČR za účelem evidence nakládání se zárukami původu.