Rusko přesměrovává toky plynu do Číny, ovšem jen na první pohled. Na dovozu do Evropy je stále závislé

Zatímco ruský státní plynárenský gigant se snaží vyvolat dojem, že přesměrovává podstatnou část toků plynu z Evropy do Číny, čísla ukazují, že do Číny putuje stále minimum jeho produkce. Rusko je tak stále závislé na Evropě, což má své geografické důvody.

Ruská energetická společnost Gazprom oznámila, že za prvních sedm měsíců letošního roku vyvezla do Číny o 61 % více plynu než ve stejném období loňského roku. Současně se vývoz plynu do zemí mimo bývalý Sovětský svaz, zejména do Evropy, snížil přibližně o 35 %. Přímému srovnání objemu vývozu plynu do Číny a Evropy se Gazprom obvykle vyhýbá. Společnost se tak snaží vytvářet falešný dojem přesměrovávání toků zemního plynu z Evropy do Číny.

"Gazprom používá statistiky, aby zveličil velikost změny," říká Tom Marzec-Manser, vedoucí analytického oddělení pro plyn ve společnosti ICIS. "Společnost ICIS předpovídala nárůst [exportu Gazpromu do Číny] přibližně o 50 procent. Nárůst o 61 procent je tedy jen o jedenáct procentních bodů vyšší, než se očekávalo," dodává Marzec-Manser, s odkazem na to, že nárůst vývozu do Číny byl již dlouho očekáváný.

Při bližším pohledu na absolutní objemy vývozu plynu z Ruska nelze zakrýt skutečnost, že nejen Evropa je extrémně závislá na dodávkách plynu z Ruska, ale také, že Rusko se bez vývozu plynu do Evropy prozatím jen těžko obejde.

Čísla hovoří jasně

Gazprom vytěží celkem asi 500 miliard metrů krychlových (bcm) zemního plynu ročně. Za prvních sedm měsíců roku 2022 klesl objem produkce podle Gazpromu o 12 %. Objem těžby v roce 2021 byl mírně vyšší než v předchozích letech a činil 515 bcm. Díky tomu se snížení v letošním roce zdá být větší, než je tomu skutečně v dlouhodobém srovnání.

V posledních pěti letech dosahoval export plynu do Evropy a Turecka mezi 175 a 200 bcm, vloni dosáhl 185 bcm. Do Číny naproti tomu vyvezl Gazrprom vloni 10,6 bcm plynu. Za prvních 7 měsíců letošního roku poklesl export do Evropy a Turecka v meziročním srovnání o 34,7 %, tedy o 40 bcm. Nyní oznámené zvýšení vývozu do Číny o 61 % za stejné období by mělo odpovídat objemu přibližně 3 bcm.

Podle Marzec-Mansera Gazprom falešně vytváří dojem, že toky plynu do Číny jsou přímým důsledkem snížení vývozu do Evropy. Nárůst vývozu do Číny je pouze třináctinový oproti poklesu vývozu do Evropy. Objem vývozu na Západ tak byl v prvních sedmi měsících roku 2022 stále devětkrát vyšší než objem vývozu do Číny

Nemožnost přesměrovat toky do Číny má geografické důvody

Existují také zřejmé geografické důvody, proč Rusko nebude moci v dohledné době jednoduše přesměrovat objem plynu určený pro Evropu do Číny. Naleziště, z nichž Gazprom těží plyn pro Evropu, se nacházejí převážně na ruském poloostrově Jamal na severozápadě Sibiře. Tato pole jsou vzdálena více než 3 000 kilometrů vzdušnou čarou od hranic s Čínou na jihovýchodě Ruska. Přes zemi nevede žádný plynovod, kterým by bylo možné přepravovat plyn do sousední země.