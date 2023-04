Řím začal svůj odpad přepravovat do Amsterdamu

Italské hlavní město začalo v dubnu posílat do Amsterdamu 900 tun komunálního odpadu týdně. Neví totiž, jak si s ním jinak poradit.

Po požáru zhoršení

Italská metropole se topí v odpadcích. Město totiž produkuje více komunální odpadu, než dokáže zlikvidovat. Problémy v odpadovém hospodářství se v Římě táhnou už od roku 2013, kdy byla uzavřena obří skládka Malagrotta, kde končila velká část římských odpadů. Evropská unie nařídila její uzavření, jelikož nesplňovala bezpečnostní normy pro nakládání s odpady. Místní úřady se od té doby snaží najít dlouhodobé řešení problému.

Situace se ještě více zhoršila v loňském roce, kdy největší společnost na zpracování odpadu ve městě těžce poškodil obrovský požár. V provozu nebude minimálně do roku 2026. Zároveň by nejdříve v tomto roce měl začít fungovat zařízení na energetické využití odpadu, které chce římský starosta Roberto Gualtieri vybudovat. Podle vedení města by zařízení mělo být vystavěno ve čtvrti Santa Palomba, které se nachází na jihu města. Návrh ale narazil na silný odpor místních obyvatel, kteří odmítají, aby bylo takové zařízení postaveno blízko jejich domovů.

Italská metropole tak v současné době nedisponuje kapacitou na zpracování a likvidaci odpadu. Po nějakou dobu byl městský odpad posílán ke zpracování do jiných regionů a dokonce i jiných evropských zemí. Pro daňové poplatníky to ale znamenalo, že náklady na likvidaci odpadu byly velmi vysoké.

„Nejekologičtější“ řešení