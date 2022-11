Regulované ceny elektřiny příští rok klesnou o 16,7 %, plynu vzrostou o 1,7 %

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek energií pro další rok. I přes výrazný tlak na jejich nárůst kvůli rostoucím cenám energií se podařilo regulovanou cenu elektřiny podstatně snížit a u plynu růst omezit na minimum. Důvodem jsou opatření vlády, která na podnět ERÚ přistoupila ke kompenzaci nárůstu cen energií, které by se jinak promítly do regulace, a to včetně úhrady příspěvku na podporované zdroje ze státního rozpočtu.

Elektroenergetika

Regulovaná složka ceny elektřiny v případě domácností a malých podnikatelů příští rok klesne v průměru o 16,7 %. Konkrétní změna se bude odvíjet od charakteru odběru (distribuční sazby) a distribučního území. Nejvíce se meziročně sníží regulované platby na území PREdistribuce, o 18,1 %. U ČEZ Distribuce regulované ceny klesnou o 17 %, u EG.D o 15,4 %.

Vysoké ceny silové elektřiny na trzích přitom tlačily také na růst regulované složky. Konkrétně jde o výdaje na krytí technických (fyzikálních) ztrát, které nevyhnutelně vznikají v elektrizační soustavě při distribuci elektřiny, a na služby výkonové rovnováhy, které slouží k udržení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v každém okamžiku. Elektřina potřebná na zajištění těchto služeb se totiž obchoduje na volném trhu a násobně zdražila, stejně jako tomu bylo u cen energií obecně.

„Proto jsme se obrátili na vládu a požádali o kompenzace nárůstu cen energií, které se promítají do regulované složky. Pokud by nedošlo k zapojení státního rozpočtu, regulovaná složka by podstatně vzrostla. To by do značné míry popřelo efekt zastropování tržní složky ceny elektřiny, kterým vláda bojuje proti energetické krizi,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Významně k meziročnímu snížení regulované složky přispělo také odpuštění příspěvku na podporované zdroje energie, ke kterému vláda přistoupila svým nařízením již pro poslední čtvrtletí tohoto roku a platit bude i v příštím roce.

Růst tržní složky ceny elektřiny se i nadále promítá do klesajícího podílu regulovaných plateb na celkové ceně, a to i přes zastropování tržní složky (na úrovni 5 000 Kč/MWh bez DPH), které bude platit od ledna 2023. Zatímco ještě v roce 2021 tvořila regulovaná složka více než polovinu z celkové ceny elektřiny, na začátku letošního roku už to byly jen dvě pětiny. V příštím roce to bude méně než čtvrtina.

K podstatnému snížení regulované složky ceny elektřiny dojde i na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, ke kterým se připojují především průmyslové podniky. Na hladině vysokého napětí klesne regulovaná složka v průměru o 16,6 %, u velmi vysokého napětí o 21,3 %. Podíl regulované složky na celkové ceně je však u těchto napěťových hladin velmi nízký.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2022 (VVN, VN)

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2022 (NN)

Plynárenství

Regulovaná složka ceny plynu pro domácnosti v příštím roce vzroste v průměru o 1,7 %. Změna u konkrétní domácnosti závisí na distribučním území a charakteru odběru. K nejvyššímu nárůstu dojde na území Pražské plynárenské Distribuce, o 6,8 %. U GasNet regulovaná složka vzroste o 0,7 %, u EG.D o 0,5 %.

Podobně jako u elektřiny, také v plynárenství největší tlak na růst regulované složky vytvářela cena plynu, který slouží na krytí technických ztrát v soustavě.

„Také v případě plynárenství vláda poskytne kompenzace na krytí technických ztrát v soustavě ze státního rozpočtu, což umožní zachovat loňské ceny na tyto služby a celkově regulovanou složku udržet jen s minimálním nárůstem,“ říká Stanislav Trávníček.

Výši regulované složky ovlivňuje také klesající spotřeba plynu. Výdaje na údržbu soustav se totiž nesnižují s poklesem spotřeby. Distribuční společnosti a přepravní soustava i nadále musejí investovat nejen do údržby, ale i do rozvoje plynárenské soustavy s ohledem na zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek.

Stejně jako u elektřiny platí to, že význam, resp. podíl regulované složky na celkové ceně meziročně klesá, a to kvůli růstu neregulované tržní složky. Ještě v roce 2021 regulovaná složka tvořila bezmála třetinu z celkové ceny. Na začátku letošního roku už to bylo necelých 19 %. V příštím roce ERÚ očekává podíl regulované složky přibližně 11 %.

K nárůstu regulované složky dojde také pro střední a velké odběratele. Průměrný nárůst napříč distribučními územími se u nich bude pohybovat na úrovni 1,8 %.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2022