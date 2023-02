Reforma trhu s plynem v EU

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku ve čtvrtek 9. února přijal svůj postoj ke dvěma zákonům. Poslanci výboru jednali o nařízení a směrnici, které mají usnadnit přístup k síti pro obnovitelné a nízkouhlíkové plyny, jako je biometan a vodík.

V rámci směrnice a jejích pozměňovacích návrhů, chtějí poslanci zajistit, aby byla zajištěna dostatečná přeshraniční kapacita pro vytvoření integrovaného evropského trhu s vodíkem. Toto by mělo být podpořeno v rámci plánu REPowerEU odpovídající strukturou a investicemi. Poslanci také schválili pozměňovací návrhy k nařízení, které by mělo být více v souladu s cíli REPowerEU, které uvádí, že do roku 2030, by členské státy měly společně zajistit minimálně 35 miliard metrů krychlových udržitelného biometanu.

Ten by se vstřikoval do soustavy zemního plynu, aby pomohl ročně nahradit až 20 % ruského dovozu zemního plynu a stal by se tak udržitelnou, levnější a místně vyráběnou alternativou. Legislativa by mimo jiné vytvořila certifikační systém pro nízkouhlíkové plyny a zajistila by, aby spotřebitelé mohli snáze změnit dodavatele a ve svých smlouvách zvolit obnovitelné a nízkouhlíkové plyny před fosilními palivy.