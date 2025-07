ČEZ Distribuce připojila za první pololetí letošního roku 9 084 fotovoltaických elektráren

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti v prvním pololetí letošního roku 9084 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 253,1 MW. Více jak 72 % byly mikrozdroje do 10 kW na hladině nízkého napětí. Přes 86 % instalací je vybaveno bateriovým uložištěm.

Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 142 972 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 2 798,6 MW. V letošním roce vynaloží ČEZ Distribuce 19,2 miliard korun na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy. Prostředky půjdou především do připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a nově i zařízení pro ukládání elektrické energie.

Za první pololetí 2025 energetici připojili celkem 9084 fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 253,1 MW. Z toho je 6 498 FVE do 10 kW o instalovaném výkonu 56,3 MW. Dalších 1312 FVE s instalovaným výkonem 27,8 MW je do 100 kW. Více jak 86% instalací – přesně tedy 7 838 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 100,8 MW je vybaveno bateriovým uložištěm, jejichž kapacita je 120 MWh. Pro srovnání za stejné období roku 2024 pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 15 447 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 321,6 MW.

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. Letos také očekáváme zvýšený příjem žádostí o připojení zařízení pro ukládání elektřiny zejména bateriových uložišť, a významná částka poputuje také do digitalizace a automatizace naší distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce

Největší zájem o FVE je ve středních Čechách, nejvíce výkonu se připojilo v Ústeckém kraji

Z pohledu krajského rozdělení, energetici za první pololetí 2025 připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 2601 ks s instalovaným výkonem 47,6 MW. Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 1309 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 27,8 MW. Bronzové místo pak obsadil kraj Ústecký, kde energetici připojili do sítě 930 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 52 MW (z pohledu výkonu pak Ústecký kraj obsadil první místo). Další kraje viz tabulka.

FVE připojené do sítě ČEZ Distribuce v prvním pololetí 2025

kraj počet FVE výkon v MW

Středočeský 2601 47,6

Moravskoslezský 1309 27,8

Ústecký 930 52,0

Královéhradecký 915 27,0

Plzeňský 865 24,3

Pardubický 708 24,3

Olomoucký 630 19,5

Liberecký 546 13,9

Karlovarský 255 8,3

Zlínský 195 5,3

Vysočina 130 3,1

celkem 9084 253,1

Kapacita pro připojení se v čase mění

V rámci vyhodnocování volné kapacity pro připojování výroben jsou zpracovány přehledové mapy oblastí s omezenou možností připojování na všech napěťových hladinách. Aktuální stav je možné sledovat na našich webových stránkách.

Volná distribuční kapacita pro připojování výroben | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Na hladině nízkého napětí je možné ověřit volnou kapacitu pro připojování výrobního zdroje také v aplikaci PROUD. Proud | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)