Rady a tipy k žádosti o registraci energetických společenství

Na základě prvních obdržených žádostí o registraci společenství identifikoval ERÚ opakující se nedostatky či vady žádostí, z tohoto důvodu níže upřesňuje, jakým způsobem při žádostech o registraci postupovat.

Sdílení elektřiny nevyžaduje udělení licence či registraci

Na ERÚ se obrací žadatelé v postavení výrobců či zákazníků, kteří chtějí vykonávat činnost sdílení elektřiny. Sdílení elektřiny není licencovanou činností, nepodléhá udělení licence ze strany ERÚ, ani registraci u ERÚ.

Registraci u ERÚ podléhají případy, kdy dochází k založení energetického společenství či společenství pro obnovitelné zdroje jakožto zvláštní právnické osoby, aby se určitý subjekt mohl registrovat jako společenství, musí se jednat o spolek, družstvo či jinou korporaci. Fyzické podnikající osoby tedy nemohou žádat o to, aby byly zaregistrovány jako společenství, případně se prostřednictvím tohoto úkonu dožadovat „registrace ke sdílení elektřiny“.

Elektroenergetické datové centrum

Prohlášení o tom, zda je člen společenství malým či středním podnikem

Členem společenství pro obnovitelné zdroje nemohou být velké podniky.

Členy energetického společenství mohou být jakékoliv podniky, nicméně pouze malým podnikům náleží hlasovací práva.

Povinnou součástí žádosti o registraci je proto kopie dokladů, ze kterých vyplývá, že je člen žadatele malým nebo středním podnikem, nebo prohlášení člena žadatele o tom, že je malým nebo středním podnikem.

Uvedené podmínky se tedy týkají členů energetických společenství, předkládání prohlášení, že energetické společenství je malým podnikem, je z uvedeného hlediska jednak irelevantní a jednak nemůže naplnit podmínku zákona, aby uvedené prohlášení učinili členové společenství.

Prohlášení o rozhodujícím vlivu

V souladu s energetickým zákonem nemohou v energetickém společenství či společenství pro obnovitelné zdroje uplatňovat rozhodující vliv jiné subjekty než členové, kterým náleží hlasovací práva. Povinnou náležitostí žádosti o registraci je prohlášení žadatele o tom, který člen nebo členové vykonávají rozhodující vliv.

Uvedená podmínka je s ohledem na nepovedenou a nejasnou formulaci příslušných ustanovení zákona problematická. Obecně je v právní úpravě pojem „rozhodující vliv“ používán pro popis stavu, kdy určitý subjekt může efektivně řídit a kontrolovat jiný podnik (např. disponuje nadpoloviční většinou hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti). Právní úprava společenství ale upravuje problematiku hlasovacích práv členů a stanoví pravidla pro jejich rozdělení.

Pokud by měl být rozhodující vliv definován na základě hlasovacích práv, bylo by třeba disponovat více než 50 % hlasovacími právy, což by ovšem popíralo smysl společenství a bylo v rozporu s energetickým zákonem (§ 20c odst. 7), podle něhož člen společenství s hlasovacími právy nemůže na nejvyšším orgánu vykonávat hlasovací právo s hlasy převyšujícími 10 % všech hlasů ve společenství. Zákon tedy předpokládá i jiné formy uplatňování rozhodujícího vlivu, např. skrz vlastnické právo ke statkům korporace. Rozhodující vliv zároveň může být vykonáván nepřímo, skrze jiné subjekty, které jsou osobou ovládány a které mají vliv na posuzovaný subjekt (poté by se jednalo o kumulativně posuzovaný rozhodující vliv více takto integrovaných subjektů na posuzovanou osobu), podle výkladu ERÚ je tedy smyslem zákonného omezení i to, aby byl deklarován stav, pokud více propojených subjektů vykonává rozhodující vliv v energetickém společenství nepřímo.

Ze znění energetického zákona tak není jasné, co přesně by společenství mělo prohlašovat a k čemu má prohlášení o rozhodujícím vlivu sloužit, nicméně ze zákona je povinnou náležitostí žádosti. Podle názoru ERÚ se jedná o určitou deklaraci splnění podmínek zákona v tom smyslu, že společenství vyhodnotilo, zda v něm nějaký subjekt vykonává rozhodující vliv či nikoliv, resp. deklaruje, že jím nedisponuje jinou formou subjekt nevykonávající hlasovací práva.

Subjekty způsobilé pro registraci

Podle energetického zákona energetickým společenstvím či společenstvím pro obnovitelné zdroje může být právnická osoba s formou spolku, družstva nebo jiná korporace, jejíž vnitřní poměry podle zakladatelského právního jednání jsou co do obsahu a účelu v podstatných rysech obdobné zákonem vymezeným vnitřním poměrům spolku nebo družstva.

Pro poměry spolků a družstev je určující možnost nabývat členství beze změny zakladatelského dokumentu a možností ukončení členství jednostranným právním jednáním člena. Jedná se o subjekty sdružující potenciálně neuzavřený počet osob.

Pokud se s žádostí o registraci obrací na ERÚ společenství vlastníků jednotek, zastává ERÚ názor, že tyto subjekty nejsou způsobilá stát se energetickým společenstvím či společenstvím pro energetické zdroje.

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Počet členů je uzavřený, daný množstvím bytových jednotek. Členství ve společenství vlastníků není nabýváno na základě rozhodnutí člena o vstoupení či jeho přijetí, ale automaticky na základě nabytí vlastnictví jednotky.

Obecný postup při připojování výroben elektřiny